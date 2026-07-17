Consulta tus semanas cotizadas en el IMSS: así puedes obtener la constancia en línea

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Fotos: Cuartoscuro

Si quieres saber cuántas semanas cotizadas en el IMSS llevas acumuladas, el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece una Constancia de Semanas Cotizadas, un documento informativo que puedes obtener de forma gratuita por internet o de manera presencial.

Este trámite, identificado con la Homoclave IMSS-02-025 Modalidad A, está disponible para personas aseguradas, interesadas o sus representantes legales.

¿Qué es la Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS?

La Constancia de Semanas Cotizadas es un documento que muestra el número de semanas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta la fecha de baja o de la solicitud.

Este documento puede ser útil para quienes desean revisar su historial laboral o verificar si cumplen con las semanas necesarias para tramitar una pensión.

¿Cómo obtener la Constancia de Semanas Cotizadas en línea?

El trámite puede realizarse en línea las 24 horas del día, los 365 días del año en la página: serviciosdigitales.imss.gob.mx

Para solicitar la constancia por internet sólo necesitas:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Una vez que captures estos datos en el portal del IMSS, podrás consultar y descargar el documento.

¿También se puede hacer de forma presencial?

Sí. Si prefieres acudir personalmente, puedes realizar el trámite en la Subdelegación del IMSS que te corresponda.

El horario de atención es de lunes a viernes, en días hábiles, de 8:00 a 15:30 horas.

Para este trámite deberás presentar:

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP

Identificación oficial vigente

Aspectos que debes tomar en cuenta

Antes de solicitar la constancia, el IMSS recomienda considerar lo siguiente:

Las semanas reportadas corresponden a las registradas hasta la fecha de baja o de la solicitud

Si ya cuentas con las semanas necesarias para pensionarte, deberás iniciar el trámite en tu Unidad de Medicina Familiar

Si detectas alguna inconsistencia en tu Número de Seguridad Social, será necesario acudir a una Subdelegación para solicitar la aclaración

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