¿Eres Ley 73 del IMSS? Jubilarte a los 60 años podría hacer que recibas menos dinero

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Ley 73 del IMSS: retirarte antes puede reducir tu pago. Foto: Getty/Cuartoscuro

Los trabajadores inscritos en la Ley 73 del IMSS pueden recibir una pensión menor si solicitan su retiro al cumplir los 60 años. La edad en la que se inicia el trámite es uno de los factores que influyen en el cálculo del pago mensual.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que el monto de la pensión depende de elementos como las semanas cotizadas, el salario registrado y la edad del trabajador al momento de pensionarse.

Edad de retiro modifica el porcentaje de pensión

La Ley 73 aplica para quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Este régimen permite solicitar la pensión desde los 60 años, pero el porcentaje aumenta conforme el trabajador espera más tiempo.

El esquema establece incrementos de acuerdo con la edad:

A los 60 años se recibe el porcentaje más bajo.

se recibe el porcentaje más bajo. Entre los 61 y 64 años aumenta gradualmente.

aumenta gradualmente. A los 65 años se alcanza el 100% de la cuantía correspondiente.

Por esta razón, dos personas con las mismas semanas cotizadas y un salario similar pueden recibir pensiones diferentes si realizan el trámite a distintas edades.

Revisar datos laborales antes de solicitar la pensión

Antes de iniciar el proceso, los trabajadores deben verificar su historial ante el IMSS para confirmar que las semanas cotizadas y el salario registrado sean correctos. Errores en estos datos pueden modificar el cálculo final de la pensión y afectar el ingreso que recibirá el trabajador durante su jubilación.

También es importante identificar el régimen al que pertenece cada persona, ya que quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 se encuentran bajo la Ley 97, cuyo cálculo depende principalmente de los recursos acumulados en la Afore.

Diferencia mensual puede acumularse durante el retiro

No existe una cantidad fija de dinero que todos los trabajadores pierdan por pensionarse antes, ya que el resultado depende de cada caso. Sin embargo, una diferencia mensual puede representar una cantidad importante con el paso de los años. Por ejemplo, si una persona recibe 2 mil pesos menos al mes, dejaría de percibir cerca de 24 mil pesos al año y más de 240 mil pesos en una década.

Por ello, especialistas recomiendan analizar la edad de retiro, las semanas cotizadas y la situación personal antes de solicitar la Pensión IMSS Ley 73.

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