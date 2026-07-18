¿Ya tienes la tarjeta de Hombres Bienestar? Así puedes cobrar tu depósito

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Pensión Hombres Bienestar, recibe hasta 3mil pesos bimestrales. Foto: Gettyimages

Los hombres de 60 a 64 años que recibieron su tarjeta del programa Pensión Hombres Bienestar el pasado 12 de julio en la Ciudad de México ya pueden disponer de su primer depósito.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO) informó que el recurso correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 ya fue abonado a las tarjetas entregadas durante la jornada encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El apoyo económico es de 3 mil pesos bimestrales y forma parte del programa dirigido a hombres de este rango de edad, antes de que cumplan 65 años y puedan incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Ya está disponible el depósito

Durante la entrega de más de 20 mil tarjetas el pasado 12 de julio, los nuevos beneficiarios recibieron el plástico con el que podrán acceder a los recursos del programa.

De acuerdo con el aviso difundido por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, quienes obtuvieron su tarjeta ese día ya tienen disponible el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio, por lo que pueden utilizar el dinero de inmediato.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta?

Las autoridades recordaron que los beneficiarios pueden revisar el saldo de su tarjeta sin salir de casa.

Para hacerlo, deben:

Llamar al 55 1000 1000 .

. Seleccionar la opción 2 .

. Tener la tarjeta a la mano por si el sistema solicita información adicional.

El dinero puede utilizarse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria o retirarse en cajeros automáticos. En este último caso, es importante considerar que algunas instituciones financieras cobran una comisión por disposición de efectivo.

No cambies el NIP de la tarjeta

A diferencia de otros programas sociales, no es necesario cambiar el Número de Identificación Personal (NIP) de la tarjeta Toka entregada para la Pensión Hombres Bienestar.

Las autoridades pidieron conservar el NIP original para evitar inconvenientes al momento de utilizar el apoyo económico.

Con este primer depósito, los nuevos beneficiarios ya pueden comenzar a hacer uso de los 3 mil pesos bimestrales que otorga el programa en la Ciudad de México.

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