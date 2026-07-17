Pensión IMSS Ley 73: qué se necesita para recibir 40 mil pesos con la Modalidad 40

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Foto: Getty Images

La Modalidad 40 del IMSS se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes están próximos a jubilarse bajo la Ley 73, debido a que permite incrementar el salario con el que se calcula la pensión. Sin embargo, alcanzar un pago cercano a 40 mil pesos mensuales no depende únicamente de inscribirse en este esquema.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una pensión de ese nivel solo es posible para trabajadores que cumplen una combinación de requisitos relacionados con el régimen al que pertenecen, las semanas cotizadas y el salario con el que realizaron sus últimas aportaciones.

¿Quiénes pueden aspirar a una pensión de 40 mil pesos?

El IMSS establece que la Modalidad 40 únicamente está disponible para trabajadores que cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Además, para que una pensión cercana a 40 mil pesos sea viable, generalmente deben reunirse condiciones como:

Pertenecer al régimen de la Ley 73 del IMSS.

Contar con un elevado número de semanas cotizadas , ya que aunque la ley exige un mínimo de 500 semanas , los montos más altos suelen alcanzarse con historiales laborales mucho más amplios.

, ya que aunque la ley exige un mínimo de , los montos más altos suelen alcanzarse con historiales laborales mucho más amplios. Cotizar con un salario alto , cercano al límite permitido por el IMSS para la Modalidad 40, que actualmente es de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) .

, cercano al límite permitido por el IMSS para la Modalidad 40, que actualmente es de . Mantener ese salario durante los años que serán considerados para el cálculo de la pensión.

El monto definitivo dependerá del salario promedio utilizado para calcular la pensión, las semanas cotizadas y la edad en que el trabajador decida retirarse.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mejor conocida como Modalidad 40, permite a un trabajador continuar realizando aportaciones al IMSS después de haber dejado un empleo formal.

Su objetivo es conservar los derechos pensionarios y, en su caso, mejorar el salario base con el que se calculará la pensión bajo la Ley 73.

Sin embargo, el Instituto aclara que la Modalidad 40 no garantiza por sí sola una pensión elevada, ya que el resultado depende del historial de cotización de cada trabajador.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Modalidad 40?

De acuerdo con el IMSS, quienes deseen incorporarse a este esquema deben cumplir con los siguientes requisitos:

No tener un aseguramiento vigente como trabajador subordinado.

Haber cotizado al menos 52 semanas durante los últimos cinco años .

. Solicitar la incorporación a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio .

. Cubrir las cuotas correspondientes con base en el salario elegido, sin rebasar el límite establecido por el Instituto.

¿La Modalidad 40 asegura una pensión de 40 mil pesos?

El IMSS señala que la Modalidad 40 es únicamente un mecanismo para continuar cotizando y mejorar el salario base de cotización. El monto final de la pensión dependerá de diversos factores previstos en la Ley del Seguro Social de 1973, entre ellos:

El salario promedio utilizado para el cálculo.

El número total de semanas cotizadas.

La edad en la que se solicite la pensión.

Los incrementos previstos en la ley para cada caso.

Por ello, el Instituto recomienda realizar una proyección personalizada antes de incorporarse a este esquema y consultar únicamente información disponible en sus canales oficiales.

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