¿Cobras Pensión IMSS y Pensión Bienestar? Esto es lo que puedes recibir

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Foto: Getty images.

Las personas adultas mayores que reciben una pensión del IMSS también pueden acceder a la Pensión para el Bienestar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada programa.

En 2026, el apoyo de Bienestar es de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que el monto de la pensión del IMSS depende del régimen, las semanas cotizadas y otros factores.

Por tratarse de dos pagos con periodicidades diferentes, una persona puede recibir en un mismo periodo el depósito mensual del IMSS y el apoyo bimestral de Bienestar. Esto puede hacer que la cantidad disponible en determinado mes sea mayor, aunque no se trata de un pago acumulado.

¿Cómo un pensionado podría percibir más dinero en un mismo periodo?

La diferencia está en la periodicidad de los depósitos. La pensión del IMSS se paga mensualmente, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se entrega cada dos meses.

Por ello, durante el bimestre en que coincidan ambos depósitos, una persona que sea beneficiaria de los dos esquemas puede disponer tanto de su pensión mensual del IMSS como de los 6 mil 400 pesos correspondientes al bimestre de Bienestar.

Es importante señalar que esto no significa que el IMSS o Bienestar entreguen un pago extraordinario. Cada institución realiza el depósito que corresponde de acuerdo con su propio calendario.

Además, las reglas de operación de 2026 establecen como población objetivo de la Pensión para el Bienestar a todas las personas adultas mayores de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización y con domicilio en México.

¿Cuánto recibe un pensionado del IMSS?

El monto de una pensión del IMSS no es igual para todas las personas. La cantidad depende, entre otros elementos, del régimen pensionario, la edad, las semanas cotizadas y las condiciones particulares del trabajador.

El IMSS cuenta con un Simulador de Pensiones que permite realizar un cálculo aproximado de acuerdo con los datos de cada persona. Por ello, no debe considerarse que existe un pago general, ya que el mínimo garantizado es de 9 mil 500 y un máximo de 89 mil pesos mensuales para todos los pensionados.

Entre los tipos de pensión que contempla el IMSS se encuentran:

Cesantía en Edad Avanzada Vejez Retiro anticipado Invalidez Incapacidad permanente Viudez Orfandad Ascendientes

Por ejemplo, tomando como referencia el ejercicio planteado con el simulador del IMSS, una persona que comenzó a cotizar en 1989, tiene 57 años y cuenta con alrededor de mil 254 semanas cotizadas podría obtener, bajo determinadas condiciones, una pensión estimada de 10 mil 233 pesos mensuales al cumplir los 60 años.

A continuación te presentamos un tabulador de cómo funciona la pensión del IMSS de acuerdo con los datos aplicados en el ejercicio del simulador de pensiones:

Ejercicio realizado en simulación de pensión. Foto: IMSS

¿Cuánto recibiría si junta los pagos del IMSS y Bienestar?

Si se toma como referencia el ejemplo anterior y se considera que la persona mantiene una pensión mensual de 10 mil 233 pesos, el cálculo sería el siguiente:

Pensión mensual del IMSS: 10 mil 233 pesos

Dos pagos mensuales del IMSS: 20 mil 466 pesos

Pensión del Bienestar por bimestre: 6 mil 400 pesos

Total recibido durante esos dos meses: 26 mil 866 pesos

La operación sería:

10 mil 233 + 10 mil 233 + 6 mil 400 = 26 mil 866 pesos

Sin embargo, hay una precisión importante: el ejemplo de una persona que cumple 60 años no significa que pueda recibir simultáneamente la Pensión para el Bienestar, porque este programa está dirigido a personas de 65 años o más. Por lo tanto, los 26 mil 866 pesos representan un ejercicio ilustrativo para el momento en que la persona ya cumpla con la edad para recibir ambos apoyos y mantenga el mismo monto de pensión del IMSS.

En 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses. El pago se realiza mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con el calendario correspondiente.

Ten en cuenta que deberás cumplir ciertos requisitos para tu pensión del IMSS

Los requisitos dependen del régimen bajo el cual la persona haya cotizado.

Para una pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973, el IMSS establece, entre otros requisitos:

Tener al menos 60 años para Cesantía en Edad Avanzada o 65 años para Vejez

para Cesantía en Edad Avanzada o 65 años para Vejez Haber causado baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social

Tener al menos 500 semanas cotizadas

Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997

Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos

En el caso del régimen de 1997, las semanas requeridas aumentan gradualmente. Para 2026 se requieren 875 semanas, de acuerdo con el calendario establecido en la legislación vigente.

Por ello, una persona que comenzó a cotizar antes del 1 de julio de 1997 puede encontrarse en una situación distinta a la de quien comenzó a cotizar exclusivamente después de esa fecha.

¿Cuánto recibe un pensionado del Bienestar?

Para 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a quienes cumplen con los requisitos del programa. Esto equivale a 3 mil 200 pesos mensuales, aunque el recurso se deposita cada dos meses.

Para incorporarse, las reglas de operación establecen como requisitos tener 65 años o más, ser mexicano por nacimiento o naturalización y residir en México. Además, se solicita documentación como acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar.

De esta manera, una persona puede tener ingresos provenientes de su pensión contributiva del IMSS y, al cumplir 65 años y reunir los requisitos correspondientes, recibir también la Pensión para el Bienestar.

La cantidad total que perciba dependerá del monto de su pensión del IMSS y de los depósitos bimestrales de Bienestar. Por ello, no existe una cifra única para todos los pensionados que reciben ambos apoyos.

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