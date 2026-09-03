Atención, adultos mayores: el calendario de la Pensión Bienestar marca un día sin depósitos en septiembre 2026

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16 de septiembre no habrá depósitos del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El depósito de la Pensión Bienestar para adultos mayores correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 ya comenzó y, como ocurre en cada periodo de pago, la dispersión se realiza conforme a la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Sin embargo, el calendario contempla una pausa importante: el 16 de septiembre no habrá depósitos, debido a que se trata de un día de descanso oficial por la conmemoración de la Independencia de México. Ese día no operarán las transferencias previstas para los programas sociales.

¿Cuánto reciben los adultos mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega actualmente 6 mil 400 pesos bimestrales a los beneficiarios inscritos en el programa.

El apoyo se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El día que no habrá depósitos

La suspensión corresponde al miércoles 16 de septiembre, fecha en la que las operaciones bancarias y la dispersión de apoyos se detienen por el feriado nacional.

Por ese motivo, quienes tengan programado su pago en fechas cercanas deberán esperar al siguiente día hábil contemplado en el calendario oficial.

Calendario de pagos de septiembre 2026

La Secretaría de Bienestar distribuye los depósitos conforme a la letra inicial del primer apellido:

A: 1 de septiembre

1 de septiembre B: 2 de septiembre

2 de septiembre C: 3 y 4 de septiembre

3 y 4 de septiembre D, E y F: 7 de septiembre

7 de septiembre G: 8 y 9 de septiembre

8 y 9 de septiembre H, I, J y K: 10 de septiembre

10 de septiembre L: 11 de septiembre

11 de septiembre M: 14 y 15 de septiembre

14 y 15 de septiembre 16 de septiembre: sin depósitos

N, Ñ y O: 17 de septiembre

17 de septiembre P y Q: 18 de septiembre

18 de septiembre R: 21 y 22 de septiembre

21 y 22 de septiembre S: 23 de septiembre

23 de septiembre T, U y V: 24 de septiembre

24 de septiembre W, X, Y y Z: 25 de septiembre.

¿Es necesario retirar el dinero el mismo día?

No. Una vez que el depósito se refleja en la tarjeta del Banco del Bienestar, los recursos permanecen disponibles hasta que el beneficiario decida utilizarlos o retirarlos.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para verificar fechas y evitar información falsa relacionada con los depósitos de la Pensión Bienestar.

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