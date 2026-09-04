¿Quiénes pueden aumentar tu pensión del IMSS? Estos familiares cuentan

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Pensión del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Si eres pensionado por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, puedes recibir una cantidad adicional por concepto de asignaciones familiares, siempre que tengas beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos por el IMSS.

Estas asignaciones representan un porcentaje adicional de la pensión y se otorgan por la carga familiar del pensionado. Los beneficiarios pueden ser la esposa o concubina, los hijos y, en determinados casos, los padres.

¿Cuánto aumenta por cada familiar?

De acuerdo con el IMSS, para quienes se encuentran bajo el régimen de 1973, las asignaciones familiares se distribuyen de la siguiente manera:

15% por esposa o concubina.

10% por cada hijo menor de 16 años.

10% por cada hijo de 16 y hasta 25 años , siempre que estudie en un plantel del Sistema Educativo Nacional y no esté sujeto al régimen obligatorio.

, siempre que estudie en un plantel del Sistema Educativo Nacional y no esté sujeto al régimen obligatorio. 10% por cada hijo que no pueda mantenerse por sí mismo, debido a una inhabilitación para trabajar causada por una enfermedad crónica, física o psíquica.

¿Puedo recibir dinero adicional por mis padres?

Sí, pero existen condiciones. Si el pensionado no tiene esposa o concubina ni hijos que cumplan con los supuestos establecidos, puede recibir una asignación familiar de 10% por cada uno de sus padres, siempre que dependan económicamente de él.

Además, si solamente tiene un ascendiente que dependa económicamente de él, se puede otorgar una ayuda asistencial adicional del 10%.

El IMSS también señala que, si el pensionado no tiene esposa o concubina, hijos ni ascendientes que dependan económicamente de él, se puede conceder una ayuda asistencial del 15%.

¿Cuándo se pierde la asignación familiar?

Las asignaciones familiares terminan cuando fallece el familiar que las originó.

En el caso de los hijos, también concluyen cuando cumplen 16 años. La asignación puede extenderse hasta los 25 años si continúan estudiando en un plantel incorporado al Sistema Educativo Nacional y se presenta el documento que lo compruebe.

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