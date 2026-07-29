Conoce cuándo caerán los pagos de las pensiones del IMSS e ISSSTE de agosto 2026

| 20:44 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Pensión del IMSS e ISSSTE 2026: ¿cuándo caerá el depósito de agosto?; consulta los calendarios oficiales
Foto: Cuartoscuro,

Las personas que reciben las pensiones del IMSS e ISSSTE ya pueden consultar las fechas oficiales del depósito correspondiente a agosto de 2026. Ambos institutos publicaron sus calendarios de pagos para pensionados y jubilados, aunque el dinero no se entregará el mismo día en los dos casos.

De acuerdo con los calendarios oficiales, las y los beneficiarios del ISSSTE recibirán el depósito de agosto el 30 de julio de 2026, mientras que quienes cobran la Pensión IMSS tendrán el pago disponible el 3 de agosto de 2026.

Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS
Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS

Calendario oficial de la Pensión IMSS e ISSSTE para agosto

El ISSSTE realiza el depósito de manera anticipada, por lo que el pago correspondiente a agosto llegará el jueves 30 de julio.

En el caso del IMSS, el calendario marca el depósito para el lunes 3 de agosto, ya que el instituto suele realizar los pagos el primer día hábil de cada mes.

Fechas de depósito de agosto 2026:

  • Pensión ISSSTE: 30 de julio de 2026.
  • Pensión IMSS: 3 de agosto de 2026.
Foto: ISSSTE

Pagos que faltan de las pensiones IMSS e ISSSTE en 2026

Tras el depósito de agosto, ambos institutos tienen programados los siguientes pagos para lo que resta de 2026, de acuerdo con sus calendarios oficiales:

MesPensión IMSSPensión ISSSTE
Agosto3 de agosto30 de julio
Septiembre1 de septiembre28 de agosto
Octubre1 de octubre30 de septiembre
Noviembre2 de noviembre29 de octubre
AguinaldoNo aplicaPrimera quincena de noviembre (primera parte)
Diciembre1 de diciembre27 de noviembre (segunda parte de diciembre)

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