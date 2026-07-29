Conoce cuándo caerán los pagos de las pensiones del IMSS e ISSSTE de agosto 2026

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Foto: Cuartoscuro,

Las personas que reciben las pensiones del IMSS e ISSSTE ya pueden consultar las fechas oficiales del depósito correspondiente a agosto de 2026. Ambos institutos publicaron sus calendarios de pagos para pensionados y jubilados, aunque el dinero no se entregará el mismo día en los dos casos.

De acuerdo con los calendarios oficiales, las y los beneficiarios del ISSSTE recibirán el depósito de agosto el 30 de julio de 2026, mientras que quienes cobran la Pensión IMSS tendrán el pago disponible el 3 de agosto de 2026.

Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS

Calendario oficial de la Pensión IMSS e ISSSTE para agosto

El ISSSTE realiza el depósito de manera anticipada, por lo que el pago correspondiente a agosto llegará el jueves 30 de julio.

En el caso del IMSS, el calendario marca el depósito para el lunes 3 de agosto, ya que el instituto suele realizar los pagos el primer día hábil de cada mes.

Fechas de depósito de agosto 2026:

Pensión ISSSTE: 30 de julio de 2026.

30 de julio de 2026. Pensión IMSS: 3 de agosto de 2026.

Foto: ISSSTE

Pagos que faltan de las pensiones IMSS e ISSSTE en 2026

Tras el depósito de agosto, ambos institutos tienen programados los siguientes pagos para lo que resta de 2026, de acuerdo con sus calendarios oficiales:

Mes Pensión IMSS Pensión ISSSTE Agosto 3 de agosto 30 de julio Septiembre 1 de septiembre 28 de agosto Octubre 1 de octubre 30 de septiembre Noviembre 2 de noviembre 29 de octubre Aguinaldo No aplica Primera quincena de noviembre (primera parte) Diciembre 1 de diciembre 27 de noviembre (segunda parte de diciembre)

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