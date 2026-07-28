Pensión IMSS de agosto 2026: ¿Qué día depositan y cuál es el calendario?

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Foto: Cuartoscuro

Las personas jubiladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya pueden conocer la fecha en la que recibirán el pago de su pensión correspondiente a agosto de 2026.

El IMSS establece de forma permanente que las pensiones se depositan el primer día hábil de cada mes. Por ello, la fecha del depósito cambia únicamente cuando el día 1 coincide con un fin de semana o un día inhábil.

De esa forma, el siguiente pago de la pensión del IMSS se realizará el próximo lunes 3 de agosto de 2026, ya que el día 1 cae en sábado. Esta fecha aplica para las personas que reciben su pensión directamente con el IMSS mediante depósito bancario.

En cambio, quienes cobran a través de una aseguradora o una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) deberán atender las fechas de pago que establezca la institución correspondiente.

Calendario de pagos de la pensión IMSS en 2026

Debido a que el IMSS deposita la pensión el primer día hábil de cada mes, las fechas para el resto de 2026 quedan de la siguiente manera:

Agosto: Lunes 3

Septiembre: Martes 1

Octubre: Jueves 1

Noviembre: Lunes 2

Diciembre: Martes 1

¿Qué hacer si no se refleja el depósito?

Si la pensión no aparece en tu cuenta bancaria en la fecha prevista, el IMSS recomienda:

Comunícate al IMSS llamando al 800 623 2323 y selecciona la opción 3 (Pensionados) para recibir orientación sobre el estatus de tu pago

llamando al y selecciona la para recibir orientación sobre el estatus de tu pago Presenta una “Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión” (IMSS-01-029-A)

Como medida práctica, también puedes:

Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que administra tu pensión o solicita información en las ventanillas de Prestaciones Económicas si el problema persiste

que administra tu pensión o solicita información en las ventanillas de Prestaciones Económicas si el problema persiste Confirmar que la cuenta bancaria donde recibes tu pensión siga activa y no presente alguna restricción

y no presente alguna restricción Verificar con tu banco si el depósito ya fue recibido, ya que algunas instituciones financieras pueden reflejarlo horas después.

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