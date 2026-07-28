La Pensión Bienestar continuará y sumará beneficiarios de forma progresiva

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Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continuará como uno de los programas sociales del Gobierno de México y ampliará su cobertura de forma gradual en los próximos años.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el programa se mantiene sin cambios en cuanto a su permanencia y explicó que el objetivo de la administración federal es fortalecer el alcance de la pensión mediante una expansión progresiva del padrón de beneficiarios.

Pensión Bienestar ampliará su cobertura

La intención del Gobierno federal es que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores incremente de manera gradual el número de personas beneficiarias.

La estrategia contempla:

Mantener el programa sin recortes

Ampliar progresivamente la cobertura

Incorporar a más adultos mayores al padrón conforme avance la implementación

Fortalecer el alcance del programa en los próximos años

La administración federal también reiteró que no existe un plan para eliminar la Pensión Bienestar, luego de versiones que generaron dudas sobre el futuro del programa. En ese sentido, el Gobierno afirmó que continuará como una política pública dirigida a las personas adultas mayores.

¿Quiénes reciben actualmente la Pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores beneficia a personas de 65 años en adelante que cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

Los depósitos se realizan de manera bimestral directamente en la Tarjeta del Banco Bienestar y el calendario de pago se organiza con base en la primera letra del apellido paterno de las personas beneficiarias.

¿Habrá cambios en el apoyo económico?

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha anunciado modificaciones al monto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores derivadas de la ampliación de cobertura.

Durante la presentación del calendario de pagos del bimestre julio-agosto de 2026, el Gobierno federal informó que la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician en conjunto a más de 16.5 millones de personas.

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