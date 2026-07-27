Pagos de la Pensión Bienestar entran en su fase final; beneficiarios con apellidos de la S a la Z cobran esta semana

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Pago Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores concluirá esta semana con los depósitos del bimestre julio-agosto de 2026, informó la Secretaría de Bienestar, por lo que las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z recibirán el apoyo económico del lunes 27 al miércoles 29 de julio, conforme al calendario oficial de pagos.

Con esta etapa finalizará la dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 para las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, quienes reciben un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario de pago de la Pensión Bienestar del 27 al 29 de julio de 2026

De acuerdo con el calendario difundido por la Secretaría de Bienestar, los últimos pagos bimestre julio-agosto de 2026 quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Lunes 27 de julio: apellidos que inician con la letra S .

apellidos que inician con la letra . Martes 28 de julio: apellidos con las letras T, U y V .

apellidos con las letras . Miércoles 29 de julio: apellidos que comienzan con W, X, Y y Z.

Pago también corresponde a otros programas del Bienestar

Además de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el calendario de depósitos del 27 al 29 de julio también aplica para las personas inscritas en otros programas sociales administrados por la Secretaría de Bienestar.

Los apoyos que continúan con depósitos durante esta semana son:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Cuánto depositan en las pensiones y programas del Bienestar?

Los montos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

3 mil pesos bimestrales. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales.

3 mil 200 pesos bimestrales. Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

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