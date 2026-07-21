Conoce el monto máximo que una pensión del IMSS o ISSSTE puede recibir sin pagar ISR al SAT

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Foto: Getty Images.

Aunque las pensiones del IMSS y del ISSSTE están exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la mayoría de los casos, la Ley del ISR establece que este beneficio tiene un límite. Cuando el monto de la pensión rebasa el tope permitido, el excedente sí debe pagar este impuesto.

La disposición no es nueva, sino que está contemplada en el artículo 93, fracciones IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente.

¿Cuándo una pensión del IMSS o ISSSTE paga ISR?

El artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR señala que están exentas del pago del impuesto:

Jubilaciones

Pensiones

Haberes de retiro

Pensiones vitalicias

Otras formas de retiro previstas en la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE

Sin embargo, la exención aplica únicamente cuando el monto diario de la pensión no excede de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.

La propia ley establece que por el excedente se pagará el ISR en los términos previstos por la legislación fiscal.

¿Cuál es el límite mensual para no pagar ISR?

Tomando como referencia el salario mínimo general vigente de 315.04 pesos diarios, el límite de exención corresponde a:

4,725.6 pesos diarios (15 salarios mínimos)

(15 salarios mínimos) 141, 768 pesos mensuales, considerando un mes de 30 días

Esto significa que quienes reciban una pensión mensual igual o inferior a aproximadamente 141 mil 768 pesos no pagan ISR por ese ingreso.

En cambio, si la pensión supera ese monto, únicamente el excedente queda sujeto al pago del impuesto, no la totalidad de la pensión.

¿Qué pasa si una persona recibe más de una pensión?

La fracción V del artículo 93 precisa que para calcular la exención debe considerarse la suma de todas las pensiones y haberes de retiro que reciba el contribuyente, sin importar qué institución las pague.

Es decir, si una persona recibe, por ejemplo, una pensión del IMSS y otra del ISSSTE, ambas cantidades se suman para determinar si rebasa el límite exento.

En caso de excederlo, la institución correspondiente deberá realizar la retención del ISR conforme al Reglamento de la Ley del ISR.

La mayoría de los pensionados no paga este impuesto

El límite establecido por la Ley del ISR es considerablemente superior al monto que recibe la mayoría de los pensionados del IMSS e ISSSTE en México.

Por ello, la disposición aplica principalmente a quienes perciben pensiones de monto elevado, ya que únicamente el ingreso que exceda el límite de exención está sujeto al pago del impuesto.

La exención y el mecanismo para calcular el ISR se encuentran establecidos en el artículo 93, fracciones IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2024.

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