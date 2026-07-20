Llegó tu turno: apellidos de la M a la R cobran esta semana pensión de hasta 6 mil 400 pesos

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Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal continuará con el pago de las pensiones y programas del Bienestar durante la segunda quincena de julio de 2026. Esta semana, los depósitos iniciarán con la letra M.

La Secretaría del Bienestar inició los depósitos desde el pasado 6 de julio, correspondientes al bimestre julio-agosto.

Los pagos de las pensiones del Bienestar continuarán durante la segunda quincena hasta el miércoles 29 de julio, de acuerdo con la dependencia.

Como en las anteriores ocasiones, el depósito se realizará conforme al primer apellido de los beneficiarios.

Calendario de pagos de las pensiones Bienestar para esta semana

M: lunes 20

N, Ñ, O: Martes 21

P y Q: Miércoles 22

R: Jueves 23 y viernes 24

Los pagos que vienen

S: Lunes 27

T, U, V: Martes 28

W, X, Y, Z: Miércoles 29

La Secretaría del Bienestar destaca que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria del derechohabiente.

¿Cuál es el monto de las pensiones del Bienestar?

La pensión de las Personas Adultas Mayores entrega un monto de 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante.

En cambio, la Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales. Va dirigida a mexicanas de 60 a 64 años y sirve como antesala al apoyo de adultos mayores.

Por su parte, la Pensión de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos bimestrales, mientras que el Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras otorga mil 650 pesos bimestrales.

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