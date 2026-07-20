Beneficiarios de Pensión Bienestar: nueva oportunidad para registrarse a este servicio en julio de 2026

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Servicio Universal de Salud aplica a quienes reciben pensión. Foto: Cuartoscuro

Miles de personas que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad de 30 a 64 años y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores todavía tienen una nueva oportunidad para registrarse durante julio de 2026 al Servicio Universal de Salud, un beneficio adicional que busca facilitar el acceso a consultas médicas, estudios y medicamentos.

El registro continúa abierto y se realiza mediante un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido. Durante la cuarta semana de julio corresponde el turno a varios grupos de beneficiarios, mientras que los rezagados también cuentan con un día específico para realizar el trámite.

¿Quiénes pueden registrarse al Servicio Universal de Salud en julio de 2026?

Este beneficio está dirigido, en esta primera etapa, a personas que ya forman parte de alguno de estos programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , de 30 a 64 años

, de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de 65 años o más

El registro permitirá incorporar a los beneficiarios al Servicio Universal de Salud, un nuevo esquema que busca fortalecer la atención médica para quienes ya reciben estos apoyos sociales.

¿Quiénes se registran esta cuarta semana de julio?

Como actualmente transcurre la cuarta semana de julio, el calendario oficial establece las siguientes fechas:

Lunes: letra M .

letra . Martes: letras N, Ñ, O, P y Q .

letras . Miércoles: letra R .

letra . Jueves: letras S, T y U .

letras . Viernes: letras V, W, X, Y y Z .

letras . Sábado: atención para rezagados.

Las personas deben acudir únicamente el día que corresponde a la letra inicial de su primer apellido para agilizar la atención.

¿Qué ofrece el Servicio Universal de Salud?

El nuevo programa busca complementar el apoyo económico de la Pensión Bienestar con servicios médicos, entre ellos:

Consultas médicas generales y de especialidad.

Estudios clínicos y de laboratorio.

Entrega de medicamentos.

Seguimiento de enfermedades crónicas.

Expediente clínico electrónico.

Las autoridades han señalado que el objetivo es acercar los servicios de salud a los beneficiarios sin importar su lugar de residencia.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

Para realizar el trámite se solicita presentar:

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Documento que acredite ser beneficiario de la Pensión Bienestar, cuando sea requerido

¿Dónde están los módulos de registro?

El registro únicamente se realiza en los módulos habilitados en las 24 entidades que cuentan con convenio con IMSS-Bienestar:

Baja California (Mexicali)

Baja California Sur (La Paz)

Campeche (Campeche)

Colima (Colima)

Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)

Ciudad de México (16 alcaldías)

Guerrero (Chilpancingo)

Hidalgo (Pachuca)

Estado de México (Toluca)

Michoacán (Morelia)

Morelos (Cuernavaca)

Nayarit (Tepic)

Oaxaca (Oaxaca)

Puebla (Puebla)

Quintana Roo (Chetumal)

San Luis Potosí (San Luis Potosí)

Sinaloa (Culiacán)

Sonora (Hermosillo)

Tabasco (Villahermosa)

Tamaulipas (Ciudad Victoria)

Tlaxcala (Tlaxcala)

Veracruz (Xalapa)

Yucatán (Mérida)

Zacatecas (Zacatecas)

Este proceso de incorporación permanecerá abierto hasta noviembre de 2026, por lo que quienes aún no se han registrado todavía podrán hacerlo conforme al calendario oficial correspondiente a su apellido.

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