¿Tu apellido está en la lista? Así siguen los pagos de la Pensión Bienestar

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Revisa si ya te depositaron la Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría del Bienestar continúa esta semana con la entrega del cuarto pago bimestral de la Pensión Bienestar correspondiente al periodo julio-agosto de 2026.

Del 21 al 24 de julio, los depósitos se realizarán para los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras: N, Ñ, O, P, Q y R, de acuerdo con el calendario oficial.

Los recursos se depositan de forma escalonada en la Tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo el orden alfabético del primer apellido, como ocurre en cada operativo de pago.

Calendario de pagos del 21 al 24 de julio

De acuerdo con el calendario oficial, las fechas de depósito para esta semana son:

Martes 21 de julio: apellidos con N, Ñ y O

apellidos con Miércoles 22 de julio: apellidos con P y Q

apellidos con Jueves 23 de julio: apellidos con R

apellidos con Viernes 24 de julio: apellidos con R

La letra R fue dividida en dos días debido al alto número de beneficiarios registrados con esa inicial.

📷 CALENDARIO DE PAGO

del 6 al 29 de julio se realiza el depósito del bimestre julio – agosto para las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar.

Recuerden que el pago se efectúa de acuerdo con la letra del primer apellido. pic.twitter.com/ikpOrbd6Uk — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 6, 2026

¿Cuánto depositan en la Pensión Bienestar?

Los montos varían según el programa social al que pertenece cada beneficiario:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Estos recursos corresponden al bimestre julio-agosto y se depositan directamente en la tarjeta bancaria de los beneficiarios.

¿Quiénes reciben el pago esta semana?

El operativo incluye a los beneficiarios de los principales programas de la Secretaría del Bienestar:

Adultos mayores de 65 años

de 65 años Personas con discapacidad permanente

Beneficiarias de Mujeres Bienestar

Personas inscritas en el Programa para Hijos de Madres Trabajadoras

Aunque el monto cambia según el programa, todos reciben el depósito conforme al mismo calendario basado en la inicial del apellido.

¿Qué hacer si no llega el depósito?

Si el pago no aparece en la fecha asignada, la Secretaría del Bienestar recomienda esperar 24 horas hábiles, ya que la dispersión bancaria puede registrar retrasos.

Si después de ese plazo el dinero sigue sin reflejarse en la cuenta, el beneficiario debe comunicarse con los canales oficiales de la dependencia para reportar la situación.

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