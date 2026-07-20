¿Cumples los requisitos? Así funcionará el registro de la Pensión Hombres Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Apoyo de 3 mil pesos bimestrales para hombres en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México podrán incorporarse en las próximas semanas a la Pensión Hombres Bienestar, un programa social que entrega 3 mil pesos bimestrales. El Gobierno capitalino anunció que ampliará el número de beneficiarios gracias a un incremento en el presupuesto del programa.

“El día de hoy tenemos 20 mil más hombres en este programa social, con una inversión de mil 700 millones de pesos que harán que lleguemos a fin de año a 154 mil hombres de la Ciudad de México”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Cómo será el registro para la Pensión Hombres Bienestar?

El registro no será en línea ni en módulos. La incorporación se realizará mediante la estrategia “Casa por Casa”, por lo que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPC) visitará los domicilios de los posibles beneficiarios para realizar el trámite.

Las autoridades recomendaron permanecer atentos a las visitas de los servidores públicos y tener lista la documentación requerida para agilizar el proceso.

Requisitos para solicitar el apoyo

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad al momento del registro. Tendrán prioridad quienes tengan 63 y 64 años

de edad al momento del registro. Tendrán prioridad quienes tengan Presentar una identificación oficial vigente

Entregar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

con una antigüedad no mayor a tres meses Presentar la CURP

Llevar el acta de nacimiento (únicamente si la fecha de nacimiento no es legible en la identificación oficial)

(únicamente si la fecha de nacimiento no es legible en la identificación oficial) Llenar la solicitud de ingreso que proporcionará el personal durante la visita

¿Cuándo abrirá el nuevo registro?

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que habrá una nueva etapa de incorporación, todavía no ha dado a conocer la fecha exacta en la que iniciará el registro.

La convocatoria se publicará en los canales oficiales durante las próximas semanas, por lo que pidieron a la población mantenerse informada para conocer el calendario y las colonias donde comenzarán las visitas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.