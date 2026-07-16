La fecha estimada para el fin de las pensiones de la Ley 73 del IMSS

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Pensiones bajo la Ley 73 de IMSS se terminarán. Foto: Cuartoscuro

La pensión de la Ley 73 del IMSS es uno de los esquemas de retiro más favorables para los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, ya que permite calcular el monto con base en el salario de las últimas semanas cotizadas y el número de semanas acumuladas. Sin embargo, este régimen tiene un final previsto.

Aunque para muchos la noticia puede generar incertidumbre, el esquema no desaparecerá por una reforma ni por una decisión del Gobierno, sino como consecuencia del relevo generacional de los trabajadores que aún conservan el derecho a pensionarse bajo este régimen.

¿Por qué desaparecerán las pensiones de la Ley 73 del IMSS?

La Ley del Seguro Social de 1973 dejó de aplicarse para los nuevos trabajadores el 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la actual Ley del Seguro Social y el sistema de cuentas individuales administradas por las Afores.

Desde esa fecha, únicamente quienes ya cotizaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conservaron el derecho de pensionarse bajo la Ley 73, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Esto significa que cada vez son menos las personas que pueden acceder a este esquema, ya que no existen nuevos trabajadores incorporándose a él. Conforme esa generación llegue a la edad de retiro y, con el paso de los años, deje de recibir la pensión, el régimen desaparecerá de manera natural.

¿Cuándo terminarán las pensiones de la Ley 73 del IMSS?

No existe una fecha oficial establecida por el IMSS o por la ley para el fin de este régimen.

Sin embargo, especialistas en seguridad social y pensiones estiman que hacia el año 2040 prácticamente ya no existirán nuevos pensionados bajo la Ley 73, debido a que la mayoría de los trabajadores que conservaron ese derecho habrán alcanzado la edad de retiro o habrán concluido su vida pensionaria.

Por ello, el proceso será gradual y no implicará que quienes ya reciben una pensión dejen de cobrarla de un momento a otro.

¿Qué pasará cuando desaparezca la Ley 73 del IMSS?

Una vez que concluya el relevo generacional, todas las nuevas pensiones del IMSS se otorgarán exclusivamente bajo la Ley de 1997, basada en el sistema de cuentas individuales administradas por las Afores.

En ese esquema, el monto de la pensión depende principalmente de factores como:

El ahorro acumulado en la Afore.

Las aportaciones realizadas durante la vida laboral.

Los rendimientos generados por la cuenta individual.

La edad al momento del retiro.

A diferencia de la Ley 73, el cálculo ya no considera el promedio salarial de las últimas semanas cotizadas.

¿Quiénes aún pueden pensionarse con la Ley 73 del IMSS?

Este régimen sigue vigente únicamente para los trabajadores que comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que cumplen con los requisitos establecidos para obtener una pensión.

Entre ellos destacan:

Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997 .

. Cumplir con la edad de retiro correspondiente.

Reunir el número mínimo de semanas de cotización exigidas por la ley.

Quienes empezaron a cotizar después de esa fecha ya no pueden acceder a la Ley 73 y su pensión será determinada conforme al sistema de cuentas individuales previsto en la Ley del Seguro Social de 1997.