¿Vives en NL? Checa fechas y requisitos para apoyo de 3 mil 300 pesos

| 16:01 | Rosalba Espejel | Uno TV
Bienestar confirma aumento a la Pensión de Discapacidad en 2026; el ajuste será, como mínimo, por inflación.
Registro abierto: pensión discapacidad en NL. Foto: Cuartoscuro

Personas con discapacidad de 0 a 29 años en Nuevo León pueden solicitar la Pensión Bienestar de 3 mil 300 pesos bimestrales, siempre que cumplan con los requisitos y presenten la documentación necesaria en los módulos oficiales del programa.

El apoyo está dirigido principalmente a hombres y mujeres con discapacidad permanente, quienes deberán acudir de forma presencial a los módulos del Bienestar para completar su registro conforme al calendario establecido por autoridades.

Documentos para registrarte a la Pensión Bienestar

Para tramitar la Pensión Bienestar para personas con discapacidad, los solicitantes deben presentar original y copia de los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento válido)
  • CURP actualizada
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
  • Teléfono de contacto
  • Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente

Este último documento deberá ser emitido por una institución pública del sector salud, ya sea federal, estatal o municipal.

Las autoridades indicaron que estos requisitos permiten validar la identidad del solicitante y comprobar que cumple con los lineamientos del programa social.

Fechas y calendario de registro

El registro se realiza de manera presencial y se organiza por la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de evitar filas largas y agilizar la atención.

El calendario establecido es el siguiente:

  • Lunes 23 de marzo: A, B y C
  • Martes 24 de marzo: D, E, F, G y H
  • Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L y M
  • Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q y R
  • Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y y Z
  • Sábado 28 y domingo 29: Atención para quienes no acudieron en su día asignado

Horario: lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

El proceso se lleva a cabo en los módulos del Bienestar, donde el personal revisa los documentos y realiza la incorporación al programa.

¿Quiénes pueden recibir la pensión de 3 mil 300 pesos?

La Pensión Bienestar para personas con discapacidad está dirigida a:

  • Hombres y mujeres de 0 a 29 años
  • Personas que puedan comprobar una discapacidad permanente
  • Solicitantes que presenten toda la documentación requerida

El apoyo económico consiste en 3 mil 300 pesos bimestrales, que se entregan mediante la Tarjeta Bienestar, como ocurre con otros programas sociales federales.

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