¡Cuidado! La Modalidad 40 del IMSS no es permanente y puede cancelarse

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Fotos: Cuartoscuro

La Modalidad 40 del IMSS permite a las personas que dejaron de cotizar con un patrón seguir aportando al Instituto para conservar sus derechos pensionarios y, en muchos casos, aumentar el monto de su futura pensión. Sin embargo, este beneficio puede terminar si el asegurado deja de cumplir con una condición clave: el pago de sus cuotas.

¿Por qué puede terminar la Modalidad 40 del IMSS?

De acuerdo con información oficial, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, concluye cuando el asegurado deja de cubrir las cuotas correspondientes durante el periodo establecido por la ley.

Las causas son:

Ley del IMSS de 1997: la modalidad termina si se dejan de pagar dos meses consecutivos .

la modalidad termina si se dejan de pagar . Ley del IMSS de 1973: concluye si se omiten los pagos durante tres bimestres consecutivos.

Por ello, quienes están inscritos deben mantenerse al corriente para no perder este derecho.

¿Quiénes pueden registrarse en la Modalidad 40?

Este esquema está dirigido a personas que:

Fueron dadas de baja del régimen obligatorio del IMSS .

. Tienen al menos 52 semanas cotizadas en los cinco años previos a su baja.

en los cinco años previos a su baja. Presentan la solicitud dentro de los 12 meses posteriores a dejar de cotizar.

El asegurado puede elegir el Salario Base de Cotización con el que realizará sus aportaciones, siempre respetando los límites establecidos por la Ley del Seguro Social.

¿Qué beneficios ofrece la Modalidad 40?

La Modalidad 40 permite seguir cotizando para los seguros de:

Invalidez y Vida.

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

No obstante, no incluye servicios médicos bajo la Ley de 1997. Quienes deseen contar con atención médica pueden contratar de manera independiente el Seguro de Salud para la Familia.

Las autoridades recomiendan revisar las semanas cotizadas, mantener los pagos al día y consultar únicamente información en los canales oficiales del IMSS para evitar confusiones sobre este trámite.

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