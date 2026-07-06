Ya hay fechas: así quedan los pagos de la Pensión Bienestar de julio por apellido

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Ya hay calendario para la pensión del Bienestar de julio. Foto: Cuartoscuro

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026 ya fue publicado por el Gobierno de México, por lo que los beneficiarios de la Pensión Bienestar, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras podrán consultar la fecha en la que recibirán su depósito correspondiente al bimestre julio-agosto.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que la dispersión de los recursos iniciará el lunes 6 de julio de 2026 y concluirá el miércoles 29 de julio, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario.

La funcionaria señaló que el padrón de la Pensión Bienestar para personas adultas mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar supera los 16.5 millones de derechohabientes.

Calendario de la Pensión Bienestar julio 2026 por apellido

Los depósitos de la Pensión Bienestar y del resto de los Programas para el Bienestar se realizarán de manera escalonada para evitar concentraciones de personas en las sucursales del Banco del Bienestar.

El calendario oficial quedó de la siguiente manera:

Letra del primer apellido Fecha de depósito A Lunes 6 de julio B Martes 7 de julio C Miércoles 8 de julio C (Sembrando Vida) Jueves 9 de julio D, E, F Viernes 10 de julio G Lunes 13 de julio G Martes 14 de julio H, I, J, K Miércoles 15 de julio L Jueves 16 de julio M Viernes 17 de julio M Lunes 20 de julio N, Ñ, O Martes 21 de julio P, Q Miércoles 22 de julio R Jueves 23 de julio R Viernes 24 de julio S Lunes 27 de julio T, U, V Martes 28 de julio W, X, Y, Z Miércoles 29 de julio

Montos de la Pensión Bienestar y otros programas sociales

La Secretaría del Bienestar confirmó que los apoyos económicos para el bimestre julio-agosto se mantienen sin cambios.

Los montos son los siguientes:

Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado

por menor registrado Madres trabajadoras con hijos con discapacidad: 3 mil 720 pesos

En el caso de Sembrando Vida, el apoyo es mensual. La Secretaría del Bienestar informó que los beneficiarios recibirán 6 mil 450 pesos el jueves 9 de julio, ya que todos los inscritos cobran el mismo día.

Calendario de la Pensión Bienestar. Captura de la Mañanera del Pueblo.

¿Cuántos pagos de la Pensión Bienestar faltan en 2026?

El Gobierno de México informó que destinará cerca de 378 mil millones de pesos para la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de la Pensión Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Los apoyos de estos programas se entregan cada dos meses, por lo que durante 2026 se realizan seis depósitos.

Después del pago de julio-agosto, aún quedarán las dispersiones correspondientes a los bimestres:

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

Registro a la Pensión Bienestar: documentos que debes presentar

Las personas que cumplan la edad para incorporarse a la Pensión Bienestar o a la Pensión Mujeres Bienestar durante julio o agosto podrán registrarse cuando la Secretaría del Bienestar abra un nuevo periodo de incorporación el próximo mes.

Los documentos solicitados son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

con antigüedad no mayor a seis meses Teléfono de contacto

Banco del Bienestar: dónde retirar la Pensión Bienestar sin comisión

La Secretaría del Bienestar recordó que los recursos de la Pensión Bienestar se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el apoyo.

También recomendó realizar los retiros en las sucursales del Banco del Bienestar, ya que utilizar cajeros automáticos de otras instituciones bancarias puede generar el cobro de una comisión.

Las autoridades sugirieron verificar que la tarjeta se encuentre activa antes de la fecha de depósito, consultar el saldo únicamente por canales oficiales y evitar compartir información personal con terceros. Si el recurso no aparece el día asignado, recomendaron esperar al cierre de la jornada y revisar nuevamente, ya que la dispersión puede reflejarse de manera gradual.

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