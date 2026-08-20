Dos pensiones del IMSS sí son posibles, pero no podrás cobrar más que tu último salario

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Foto: Cuartoscuro

Una nueva jurisprudencia sobre pensiones del IMSS establece un límite para quienes reciben dos prestaciones bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto: la suma no puede superar el 100% del último salario que percibían cuando estaban en activo.

La tesis con registro digital 2031970, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 27 de marzo de 2026, señala que una persona que recibe una pensión jubilatoria o de invalidez y además tiene derecho a otra por riesgo de trabajo no puede recibir, en conjunto, más de lo que ganaba como trabajador activo.

El criterio corresponde al Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y es de aplicación obligatoria desde el 30 de marzo de 2026.

En otras palabras, si una persona tiene derecho a dos pensiones bajo los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, ambas pueden otorgarse, pero su suma debe respetar este límite:

Pensión jubilatoria o de invalidez + pensión por riesgo de trabajo: máximo 100% del último salario en activo.

máximo 100% del último salario en activo. El límite se calcula sobre el salario que la persona percibía antes de jubilarse.

¿Por qué se estableció este límite?

La resolución deriva de varios juicios de amparo promovidos por el IMSS, después de que distintas personas pensionadas reclamaron el reconocimiento de una prestación adicional por riesgo de trabajo.

El Tribunal señaló que permitir una suma superior al salario que se recibía como trabajador activo contravendría principios fundamentales de la seguridad social.

La jurisprudencia también retoma el criterio establecido por el Pleno Regional en la contradicción de criterios 64/2025, según el cual el pago de dos o más pensiones bajo este régimen no puede rebasar el límite previsto en sus artículos 4 y 5.

El criterio advierte que pagos superiores podrían afectar la sostenibilidad económica del sistema pensionario.

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