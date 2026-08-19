¿No tendrás aguinaldo? El régimen de tu pensión IMSS define si recibirás este pago en 2026

GENERANDO AUDIO...

El IMSS señala que este aguinaldo se entrega en noviembre. Foto: Cuartoscuro

No todos los pensionados del IMSS recibirán aguinaldo en 2026. El pago depende del régimen bajo el que obtuvieron su pensión y de la fecha en que comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a un aguinaldo anual.

Este pago equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar el importe correspondiente a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El IMSS señala que este aguinaldo se entrega en noviembre.

Para saber si una persona pertenece a este régimen, debe considerar la fecha en que comenzó a cotizar ante el Instituto:

Régimen de 1973: quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Régimen de 1997: quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

¿Quiénes no recibirán aguinaldo?

Las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente no reciben un importe por concepto de aguinaldo.

Por ello, conocer el régimen de pensión es clave para saber si se tiene derecho a este pago anual.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) señala que el Régimen 97 aplica para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

¿Cómo saber a qué régimen perteneces?

El régimen puede consultarse en el Estado de Cuenta de la AFORE. También es posible obtener una Constancia de Vigencia de Derechos para conocer la fecha exacta de registro ante el IMSS.

Además, el IMSS cuenta con una plataforma para consultar las semanas cotizadas.

En el caso del Régimen 73, entre los requisitos para obtener una pensión se encuentran tener al menos 500 semanas cotizadas y encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos.

Así, si eres pensionado del IMSS, revisar bajo qué régimen obtuviste tu pensión permite saber si en noviembre de 2026 recibirás el aguinaldo anual.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.