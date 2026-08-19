¿Te puedes jubilar antes? ISSSTE reduce la edad de retiro, pero no todos podrán acceder al beneficio

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Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores al servicio del Estado que cotizan en el ISSSTE podrán acceder a una edad de jubilación menor de manera gradual, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el régimen del Décimo Transitorio.

En 2026, las mujeres podrán solicitar su pensión por jubilación desde los 56 años, mientras que los hombres deberán tener al menos 58 años, además de cumplir con los años mínimos de cotización.

La medida detiene el incremento progresivo de la edad de retiro y establece una reducción gradual que llegará, a partir de 2034, a los 53 años para mujeres y 55 años para hombres.

Sin embargo, no todos los trabajadores del ISSSTE podrán acceder a este esquema. La disposición está dirigida a quienes se encuentran bajo el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y no optaron por la acreditación de bonos de pensión.

¿Quiénes pueden jubilarse antes con el ISSSTE?

De acuerdo con el texto proporcionado, la disposición contempla a:

Trabajadoras con 28 años o más de cotización

Trabajadores con 30 años o más de cotización

Personas que no hayan elegido la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE

El esquema corresponde a quienes permanecen bajo el régimen del Décimo Transitorio.

La medida deriva del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2025, que ordenó detener y reducir gradualmente la edad mínima de jubilación para este grupo de trabajadores.

¿Cuál es la edad mínima para jubilarse en el ISSSTE en 2026?

Para obtener una pensión por jubilación equivalente al 100% del sueldo promedio del último año, se deben cumplir tanto la edad requerida como los años mínimos de cotización.

Para 2026, las condiciones señaladas son:

Edad mínima Años cotizados Mujeres 56 años 28 años Hombres 58 años 30 años

El esquema contempla una reducción gradual de la edad mínima de retiro.

A partir de 2034, las edades llegarán a:

53 años para mujeres

55 años para hombres

De esta manera, las trabajadoras reducirán en cinco años la edad de retiro prevista en el esquema vigente, mientras que los trabajadores también tendrán una reducción de cinco años.

¿Quiénes están dentro del régimen del Décimo Transitorio?

El esquema aplica para quienes estaban activos antes del 31 de marzo de 2007 y decidieron mantenerse en el régimen anterior de pensiones o no llevaron a cabo el cambio al sistema de cuentas individuales.

En este régimen, el monto de la pensión se calcula con base en el sueldo básico del último año trabajado antes de causar baja.

¿Qué otras pensiones contempla el ISSSTE?

El régimen del Décimo Transitorio también contempla otras modalidades de retiro.

Pensión por edad y tiempo de servicio

Esta modalidad permite pensionarse desde los 60 años, siempre que se tengan al menos 15 años de cotización.

El porcentaje de pensión aumenta conforme a los años trabajados:

Años de cotización Porcentaje del sueldo 15 años 50% 20 años 62.5% 25 años 75% 29 años 95%

Cesantía en edad avanzada

También existe la modalidad de cesantía en edad avanzada para quienes tengan:

65 años o más

Mínimo 10 años cotizados

En este caso, la pensión comienza en 40% del sueldo promedio y aumenta 2% por cada año adicional de edad, hasta alcanzar 50%.

¿Dónde se tramita la pensión del ISSSTE?

El trámite debe realizarse en el Departamento de Pensiones de la delegación del ISSSTE correspondiente.

Si existen dudas sobre los requisitos o las modalidades disponibles, el texto señala que las autoridades recomendaron acudir con un Asesor Previsional.

Lo importante, si buscas jubilarte antes

La reducción de la edad de retiro no aplica de manera general a todos los trabajadores del ISSSTE. Para acceder al esquema de jubilación por años de servicio, se requiere pertenecer al régimen correspondiente, cumplir con los años de cotización y alcanzar la edad mínima establecida para cada año.

En 2026, esto significa 56 años y 28 de cotización para mujeres, y 58 años y 30 de cotización para hombres. La reducción continuará gradualmente hasta llegar a 53 y 55 años, respectivamente, a partir de 2034.

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