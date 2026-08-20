¿Murió un familiar beneficiario del Bienestar? Así puedes solicitar el Pago de Marcha

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Existe el Pago de Marcha tras muerte de familiar. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La muerte de un familiar, además de ser doloroso, es un gasto inesperado que cubrir. Sin embargo, existe el pago de marcha, es decir, un apoyo económico al que pueden acceder los deudos de un beneficiario de alguno de los programas del bienestar.

De acuerdo con las reglas de operación, el pago de marcha está dirigido a quienes hayan sido registrados como representante o adulto auxiliar de la persona beneficiaria y hayan brindado acompañamiento y cuidados.

Pago de Marcha: ¿cómo se entrega?

El Pago de Marcha se entrega por única vez después del fallecimiento de la persona beneficiaria.

La Secretaría de Bienestar señala que el apoyo corresponde al representante o adulto auxiliar registrado en el programa.

En caso de que el derechohabiente no haya designado a ninguna de estas figuras, el Comité Técnico del Programa puede determinar, bajo circunstancias especiales, si procede la entrega del apoyo.

Un punto importante es que el fallecimiento debe notificarse de manera inmediata a través de la Línea de Bienestar.

Esto es necesario porque, para recibir el pago, el representante o adulto auxiliar no debe haber recibido ningún apoyo posterior a la fecha del fallecimiento del beneficiario.

¿Quién puede ser representante o adulto auxiliar?

La persona adulta mayor debe nombrar a su representante o adulto auxiliar desde el momento de su inscripción al programa.

En el caso de las personas con discapacidad permanente, esta designación corresponde a la madre, padre o tutores legales.

La Secretaría de Bienestar también advierte que el beneficiario debe ser dado de baja del padrón después de su fallecimiento, ya que cobrar la pensión a nombre de una persona fallecida constituye un delito.

Por ello, los familiares deben informar oportunamente el fallecimiento y evitar realizar cobros posteriores.

El Pago de Marcha está contemplado en las reglas de operación de las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente citadas por la Secretaría de Bienestar.

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