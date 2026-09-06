Estos son los apellidos que cobran la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre
Los programas y pensiones para el Bienestar continúan con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre durante la semana del 7 al 11 de septiembre de 2026, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.
Durante estos días, los pagos corresponden a quienes tienen un primer apellido que inicia con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L.
La dispersión contempla la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el programa de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.
¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre?
La distribución de pagos para la semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre quedó de la siguiente manera:
- Lunes 7 de septiembre: letras D, E y F
- Martes 8 de septiembre: letra G
- Miércoles 9 de septiembre: letra G, correspondiente también al pago de Sembrando Vida
- Jueves 10 de septiembre: letras H, I, J y K
- Viernes 11 de septiembre: letra L
Calendario completo de pagos de los programas y pensiones para el Bienestar
El pasado 31 de agosto se dio a conocer el calendario de pagos de los programas y pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.
El calendario quedó de la siguiente manera:
|Letra del primer apellido
|Día de pago
|A
|Martes 1 de septiembre
|B
|Miércoles 2 de septiembre
|C
|Jueves 3 de septiembre
|C
|Viernes 4 de septiembre
|D, E, F
|Lunes 7 de septiembre
|G
|Martes 8 de septiembre
|G
|Miércoles 9 de septiembre
|H, I, J, K
|Jueves 10 de septiembre
|L
|Viernes 11 de septiembre
|M
|Lunes 14 de septiembre
|M
|Martes 15 de septiembre
|N, Ñ, O
|Jueves 17 de septiembre
|P, Q
|Viernes 18 de septiembre
|R
|Lunes 21 de septiembre
|R
|Martes 22 de septiembre
|S
|Miércoles 23 de septiembre
|T, U, V
|Jueves 24 de septiembre
|W, X, Y, Z
|Viernes 25 de septiembre
El calendario establece que los pagos comenzaron el martes 1 de septiembre con la letra A y continuarán durante el mes hasta el viernes 25 de septiembre, cuando corresponde el turno de los apellidos que comienzan con W, X, Y y Z.
¿Cuáles son los montos de las pensiones y programas Bienestar en 2026?
Para 2026, las pensiones y los programas de la Secretaría del Bienestar contemplan distintos montos de apoyo, de acuerdo con cada programa.
Los montos establecidos son:
- Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante, equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años, equivalente a mil 550 pesos mensuales
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalente a mil 650 pesos mensuales
- Apoyo para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales, equivalente a 825 pesos mensuales
- Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales
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