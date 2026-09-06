Estos son los apellidos que cobran la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre

| 12:27 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Pagos de la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Los programas y pensiones para el Bienestar continúan con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre durante la semana del 7 al 11 de septiembre de 2026, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Durante estos días, los pagos corresponden a quienes tienen un primer apellido que inicia con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L

La dispersión contempla la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el programa de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre?

La distribución de pagos para la semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre quedó de la siguiente manera:

  • Lunes 7 de septiembre: letras D, E y F
  • Martes 8 de septiembre: letra G
  • Miércoles 9 de septiembre: letra G, correspondiente también al pago de Sembrando Vida
  • Jueves 10 de septiembre: letras H, I, J y K
  • Viernes 11 de septiembre: letra L

Calendario completo de pagos de los programas y pensiones para el Bienestar

El pasado 31 de agosto se dio a conocer el calendario de pagos de los programas y pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Letra del primer apellidoDía de pago
AMartes 1 de septiembre
BMiércoles 2 de septiembre
CJueves 3 de septiembre
CViernes 4 de septiembre
D, E, FLunes 7 de septiembre
GMartes 8 de septiembre
GMiércoles 9 de septiembre
H, I, J, KJueves 10 de septiembre
LViernes 11 de septiembre
MLunes 14 de septiembre
MMartes 15 de septiembre
N, Ñ, OJueves 17 de septiembre
P, QViernes 18 de septiembre
RLunes 21 de septiembre
RMartes 22 de septiembre
SMiércoles 23 de septiembre
T, U, VJueves 24 de septiembre
W, X, Y, ZViernes 25 de septiembre

El calendario establece que los pagos comenzaron el martes 1 de septiembre con la letra A y continuarán durante el mes hasta el viernes 25 de septiembre, cuando corresponde el turno de los apellidos que comienzan con W, X, Y y Z.

¿Cuáles son los montos de las pensiones y programas Bienestar en 2026?

Para 2026, las pensiones y los programas de la Secretaría del Bienestar contemplan distintos montos de apoyo, de acuerdo con cada programa.

Los montos establecidos son:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante, equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años, equivalente a mil 550 pesos mensuales
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalente a mil 650 pesos mensuales
  • Apoyo para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales, equivalente a 825 pesos mensuales
  • Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales

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