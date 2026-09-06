Estos son los apellidos que cobran la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre

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Pagos de la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Los programas y pensiones para el Bienestar continúan con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre durante la semana del 7 al 11 de septiembre de 2026, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Durante estos días, los pagos corresponden a quienes tienen un primer apellido que inicia con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L.

La dispersión contempla la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el programa de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre?

La distribución de pagos para la semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre quedó de la siguiente manera:

Lunes 7 de septiembre: letras D, E y F

letras Martes 8 de septiembre: letra G

letra Miércoles 9 de septiembre: letra G , correspondiente también al pago de Sembrando Vida

letra , correspondiente también al pago de Jueves 10 de septiembre: letras H, I, J y K

letras Viernes 11 de septiembre: letra L

Calendario completo de pagos de los programas y pensiones para el Bienestar

El pasado 31 de agosto se dio a conocer el calendario de pagos de los programas y pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Letra del primer apellido Día de pago A Martes 1 de septiembre B Miércoles 2 de septiembre C Jueves 3 de septiembre C Viernes 4 de septiembre D, E, F Lunes 7 de septiembre G Martes 8 de septiembre G Miércoles 9 de septiembre H, I, J, K Jueves 10 de septiembre L Viernes 11 de septiembre M Lunes 14 de septiembre M Martes 15 de septiembre N, Ñ, O Jueves 17 de septiembre P, Q Viernes 18 de septiembre R Lunes 21 de septiembre R Martes 22 de septiembre S Miércoles 23 de septiembre T, U, V Jueves 24 de septiembre W, X, Y, Z Viernes 25 de septiembre

El calendario establece que los pagos comenzaron el martes 1 de septiembre con la letra A y continuarán durante el mes hasta el viernes 25 de septiembre, cuando corresponde el turno de los apellidos que comienzan con W, X, Y y Z.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre – octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

¿Cuáles son los montos de las pensiones y programas Bienestar en 2026?

Para 2026, las pensiones y los programas de la Secretaría del Bienestar contemplan distintos montos de apoyo, de acuerdo con cada programa.

Los montos establecidos son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante , equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales

6 mil 400 pesos bimestrales para personas de , equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años , equivalente a mil 550 pesos mensuales

3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de , equivalente a mil 550 pesos mensuales Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalente a mil 650 pesos mensuales

3 mil 300 pesos bimestrales, equivalente a mil 650 pesos mensuales Apoyo para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales, equivalente a 825 pesos mensuales

mil 650 pesos bimestrales, equivalente a 825 pesos mensuales Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales

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