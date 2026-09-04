Producción para el Bienestar 2026: quién recibe hasta 24 mil pesos
Los productores agropecuarios de pequeña y mediana escala ya pueden consultar los detalles de Producción para el Bienestar 2026, uno de los programas que entrega apoyos económicos directos para fortalecer la producción de cultivos y productos considerados estratégicos para el país.
Los apoyos se entregan de forma anual y este año van de 7 mil 300 pesos hasta 24 mil pesos por beneficiario.
Producción para el Bienestar 2026
Para acceder al programa, las personas productoras deben contar con superficies de hasta 20 hectáreas de temporal, hasta 5 hectáreas de riego, o ser apicultores con hasta 100 colmenas.
Los apoyos económicos para 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Cultivos prioritarios de temporal con hasta 3 hectáreas: 7 mil 300 pesos
- Temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas: 8 mil pesos
- Temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas: 10 mil pesos
- Cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectáreas: 7 mil 300 pesos
- Café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel de abeja: 7 mil 300 pesos
- Temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas: mil 200 pesos por hectárea
Fechas de pago de Producción para el Bienestar 2026
La Secretaría de Agricultura estableció un calendario de depósitos según el cultivo registrado:
- Café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos: 7 de septiembre
El programa también contempla capacitación técnica y acompañamiento para impulsar prácticas agroecológicas y sustentables, así como mejorar la productividad en distintos cultivos.
Asimismo, se busca garantizar la inclusión social. La meta oficial es que al menos el 28% de las personas beneficiarias sean mujeres y que el 45% pertenezca a municipios con población indígena definidos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Para nuevas incorporaciones se emitirán convocatorias específicas.
Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono 800 882 2676 o al correo atencion.ppb@agricultura.gob.mx.
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