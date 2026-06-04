Fondo de Pensiones para el Bienestar promete aumento significativo en tu pensión: checa cómo funciona

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Así funciona el aumento a pensiones con el Fondo Bienestar. Foto: Cuartoscuro/Getty

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público impulsado por el Gobierno de México que busca complementar las pensiones de trabajadores del IMSS e ISSSTE, con el objetivo de acercarlas al último salario percibido.

Aunque se ha difundido que esta medida anula las reformas de 1997 y 2007, en realidad se trata de un mecanismo complementario, no de una eliminación total de los sistemas de cuentas individuales (Afores).

¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El fondo opera como un apoyo adicional para personas jubiladas que cotizan bajo el esquema de Afores, permitiendo que su pensión aumente hasta acercarse al 100% de su último salario, siempre dentro de ciertos límites.

Este complemento se suma a la pensión base que ya reciben los trabajadores bajo los siguientes esquemas:

IMSS : Cotizaciones a partir del 1 de julio de 1997 Pensión garantizada

: ISSSTE : Cuentas individuales desde el 1 de abril de 2007 Modalidades como renta vitalicia o retiro programado

:

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

El programa está dirigido a:

Personas de 65 años o más

Trabajadores que cotizaron en: IMSS después de 1997 ISSSTE bajo cuentas individuales

Personas con pensiones iguales o menores al promedio registrado por el IMSS

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2024, el complemento aplica para quienes reciben hasta 16 mil 777 pesos mensuales, cifra que se actualizará cada año conforme a la inflación.

¿Cuál es el objetivo del fondo?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene como finalidad:

Recibir, administrar e invertir recursos públicos

Entregar complementos a través del IMSS e ISSSTE

Garantizar que los trabajadores alcancen una pensión más cercana a su último ingreso

Esto busca mejorar las condiciones de retiro, especialmente para quienes se vieron afectados por los esquemas de pensión basados en cuentas individuales.

¿De dónde surge esta medida?

La iniciativa forma parte de la política del actual gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en una conferencia del 9 de junio de 2025 que el objetivo es evitar pensiones bajas.

“En vez de retirarse con cuatro mil pesos, si ganaban 16 mil, se van a retirar con un ingreso mensual de 16 mil pesos de manera automática”.

Este planteamiento se sustenta en el decreto publicado en 2024 que formaliza la creación del fondo.

¿Es un aumento automático para todos?

No. El beneficio no aplica de forma universal ni automática para todos los pensionados. Solo está dirigido a quienes cumplen con los requisitos establecidos y cuyo monto de pensión se encuentre dentro del límite fijado.

Además, el complemento depende de la disponibilidad de recursos del fondo y de la situación individual de cada trabajador.

Un cambio en el sistema de pensiones

El Fondo de Pensiones para el Bienestar representa un intento por corregir las limitaciones del sistema de Afores, sin eliminarlo completamente.

Con este mecanismo, el Fondo de Pensiones para el Bienestar busca mejorar los ingresos de retiro de millones de trabajadores, aunque su alcance dependerá de su implementación y cobertura real en los próximos años.

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