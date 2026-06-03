Ya puedes hacer transferencias desde la app del Banco del Bienestar

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Foto. Cuartoscuro

Los usuarios del Banco del Bienestar ya pueden realizar transferencias electrónicas desde la aplicación móvil, luego de una actualización que incorporó nuevas herramientas digitales para administrar el dinero sin necesidad de acudir a una sucursal.

La nueva versión de la app ya está disponible para personas que tengan una cuenta activa en el banco, incluidos los beneficiarios de programas sociales del Gobierno de México.

¿Qué cambió en la app del Banco del Bienestar?

La principal novedad es la incorporación de las transferencias SPEI, una función que permite enviar dinero desde el celular a cuentas de otros bancos de forma electrónica.

Hasta antes de esta actualización, la aplicación únicamente permitía consultar saldos, revisar movimientos y visualizar la CLABE interbancaria.

Ahora, los usuarios pueden realizar operaciones bancarias sin acudir a una sucursal, lo que facilita el acceso a sus recursos y reduce la necesidad de hacer filas para algunas operaciones.

Transferencias tendrán límite por seguridad

De acuerdo con información difundida por servidores de la Nación, las transferencias realizadas desde la aplicación tendrán inicialmente un límite de mil 500 pesos por día.

La medida busca brindar mayor seguridad a los usuarios ante posibles pérdidas o robos de la tarjeta o del teléfono celular.

“Ya vamos a poder hacer transferencias de mil 500 por día“, explicó un servidor de la Nación en un mensaje difundido sobre la actualización de la aplicación.

También señaló que personal de la Secretaría de Bienestar puede orientar a los usuarios para realizar las primeras transferencias o configurar la aplicación.

CoDi y DiMo: las nuevas herramientas disponibles

Además de las transferencias SPEI, la actualización integra dos herramientas desarrolladas por el Banco de México:

CoDi (Cobro Digital): permite realizar pagos mediante códigos QR o tecnología NFC sin comisiones

permite realizar pagos mediante códigos QR o tecnología NFC sin comisiones DiMo (Dinero Móvil): permite enviar dinero utilizando únicamente el número telefónico del destinatario, sin necesidad de compartir la CLABE bancaria

Ambas herramientas funcionan las 24 horas del día y buscan simplificar las operaciones financieras desde dispositivos móviles.

La actualización está disponible para todos los clientes del Banco del Bienestar, incluidos adultos mayores, estudiantes y beneficiarios de programas sociales que reciben apoyos mediante esta institución.

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