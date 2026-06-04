¿Te toca? Así podrás jubilarte del ISSSTE antes de los 55 años

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ISSSTE recorta años de espera para la jubilación. Foto: Getty

Los trabajadores al servicio del Estado que cotizan en el ISSSTE podrán acceder a la jubilación a una edad menor gracias a un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida detiene el incremento progresivo de la edad de retiro y establece una reducción gradual para quienes cumplan con los años de servicio requeridos.

El acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE y entró en vigor el 30 de diciembre de 2025.

La disposición beneficia a trabajadores que se encuentran bajo el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y que no optaron por los bonos de pensión.

¿Quiénes podrán jubilarse antes con el ISSSTE?

La nueva disposición aplica para:

Trabajadores con 30 años o más de cotización.

con 30 años o más de cotización. Trabajadoras con 28 años o más de cotización.

con 28 años o más de cotización. Personas que no hayan elegido la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE.

El objetivo es garantizar una pensión justa y digna, además de reconocer los años de servicio de quienes laboran en dependencias del Estado.

Nueva edad de jubilación para trabajadores y trabajadoras

Con la reforma, la edad mínima de retiro disminuirá gradualmente hasta llegar a los 53 años para mujeres y 55 años para hombres a partir de 2034.

Año Trabajadoras (con reforma) Trabajadores (con reforma) 2025 56 años 58 años 2026 56 años 58 años 2027 56 años 58 años 2028 55 años 57 años 2029 55 años 57 años 2030 55 años 57 años 2031 54 años 56 años 2032 54 años 56 años 2033 54 años 56 años 2034 en adelante 53 años 55 años

De esta manera, las trabajadoras podrán jubilarse cinco años antes de la edad que estaba prevista en el esquema vigente, mientras que los trabajadores reducirán su edad de retiro en cinco años.

¿Qué establece el acuerdo publicado en el DOF?

El documento señala que el ISSSTE deberá aplicar la reducción gradual de la edad mínima para acceder a la pensión por jubilación conforme a la tabla oficial.

Además, instruye a las áreas responsables del Instituto a realizar los ajustes necesarios para que las solicitudes de pensión sean procesadas bajo los nuevos criterios.

Con la entrada en vigor del acuerdo, los trabajadores que cumplan los requisitos de cotización podrán acogerse a las nuevas edades mínimas establecidas para cada año.

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