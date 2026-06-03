Pensión IMSS e ISSSTE junio 2026: estos son los pasos para reclamar si no recibiste tu depósito

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Foto: Cuartoscuro

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibieron su pago correspondiente a junio de 2026 en fechas distintas. Sin embargo, si el depósito no aparece en la cuenta bancaria, ambas instituciones cuentan con mecanismos para revisar el estatus del pago y presentar una aclaración.

De acuerdo con los calendarios de pago, el IMSS realizó el depósito de junio el 1 de junio, mientras que el ISSSTE lo efectuó el 29 de mayo.

¿Qué hacer si no cayó la pensión del IMSS?

Si eres pensionado del IMSS y no recibiste el depósito, lo primero es revisar tu cuenta bancaria para verificar los movimientos recientes y confirmar que la cuenta siga activa.

También se recomienda corroborar que no exista algún cambio relacionado con el banco o la tarjeta donde normalmente se recibe el pago.

Otra opción es consultar los datos pensionarios en línea para revisar el estado del trámite y los servicios relacionados con la pensión.

En caso de que el depósito siga sin reflejarse, el IMSS cuenta con el trámite denominado “Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o diferencias relativas a la pensión”, mediante el cual los beneficiarios pueden pedir una aclaración en este ENLACE.

Además, el Instituto pone a disposición de los pensionados el teléfono 800 623 2323, donde deben seleccionar la opción 3 para recibir atención.

Cómo revisar tu pago de pensión del ISSSTE

Los pensionados del ISSSTE pueden descargar su comprobante de pago en la página de internet de la dependencia para verificar que el depósito haya sido realizado correctamente.

Para ello es necesario ingresar datos como el tipo de pensión, número de pensión, código de deudo, año y mes que se desea consultar.

Asimismo, el organismo cuenta con una Oficina Virtual donde es posible revisar información relacionada con la pensión mediante el número de usuario y contraseña.

¿Dónde reportar una falla en el pago del ISSSTE?

Si el depósito no aparece en la cuenta bancaria, los pensionados pueden presentar una queja a través del Buzón Virtual.

Para realizar el reporte se solicitan datos como CURP, RFC, correo electrónico y número telefónico.

El ISSSTE también ofrece atención a través de sus canales de contacto:

55 5062 0555

Correo electrónico: atencionciudadana@issste.gob.mx

800 400 1000

800 400 2000

Antes de iniciar una reclamación, las autoridades recomiendan revisar los movimientos bancarios y confirmar que la cuenta utilizada para recibir la pensión continúe activa y sin restricciones.

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