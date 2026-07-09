Fondo de Pensiones para el Bienestar: requisitos, funcionamiento y quiénes son beneficiarios

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Fondo de Pensiones para el Bienestar: esto debes saber. Foto: Shutterstock

El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) es un mecanismo creado por el Gobierno de México para complementar las pensiones de trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE que se jubilen bajo el esquema de cuentas individuales y cumplan con los requisitos establecidos.

Su objetivo es que las personas elegibles puedan recibir una pensión de hasta 17 mil 885 pesos mensuales (monto actualizado para 2026), mediante un complemento económico financiado por el fideicomiso administrado por el Banco de México.

La creación de este fondo busca mejorar el monto de las pensiones para quienes comenzaron a cotizar bajo las reformas implementadas en 1997 para el (Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 2007 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos esquemas de cuentas individuales redujeron el porcentaje del último salario que reciben los trabajadores al momento de retirarse.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El FPB es un fideicomiso público administrado por el Banco de México, cuya finalidad es complementar las pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE que cumplan con las condiciones establecidas por la ley.

El complemento se otorga cuando la pensión calculada resulta inferior al salario promedio registrado por el IMSS, siempre que exista suficiencia financiera en el fondo.

En términos generales, el esquema funciona de la siguiente manera:

Pensión base + Complemento del Fondo = Pensión de hasta 17 mil 885 pesos mensuales.

El monto máximo del complemento se actualiza cada 1 de enero, conforme a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Diversas instituciones participan en la operación del Fondo:

Banco de México: actúa como fiduciario y administra los recursos del fideicomiso.

actúa como fiduciario y administra los recursos del fideicomiso. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): es responsable del Fondo y resuelve cualquier situación relacionada con su operación.

es responsable del Fondo y resuelve cualquier situación relacionada con su operación. Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (USPSS): constituye el fideicomiso público.

constituye el fideicomiso público. Comité Técnico: emite las reglas para la administración, inversión y entrega de los recursos.

emite las reglas para la administración, inversión y entrega de los recursos. IMSS e ISSSTE: verifican que los beneficiarios reciban el complemento de pensión cuando corresponda.

¿Quiénes pueden recibir el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Para acceder al complemento es necesario cumplir con diversos requisitos establecidos por las autoridades.

Entre los principales se encuentran:

Haber comenzado a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 , o pertenecer al régimen de cuentas individuales del ISSSTE.

, o pertenecer al régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Tener 65 años en el caso de las pensiones por vejez del IMSS bajo la Ley 97.

en el caso de las pensiones por vejez del IMSS bajo la Ley 97. Contar con una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024 .

. No haber retirado excedentes de la cuenta individual destinados al financiamiento de la pensión.

Que el monto de la pensión sea menor al salario promedio utilizado como referencia para calcular el complemento.

utilizado como referencia para calcular el complemento. Los periodos cotizados bajo Modalidad 40 generan derecho al complemento, aunque no forman parte del cálculo del salario promedio de las últimas 52 semanas.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el complemento?

Las personas interesadas deberán presentar la documentación requerida durante el trámite de pensión.

Los documentos son:

Credencial para votar (INE) vigente.

vigente. Acta de nacimiento certificada , incluida la versión digital.

, incluida la versión digital. Documento bancario con la CLABE interbancaria a nombre del titular.

con la CLABE interbancaria a nombre del titular. Comprobante de domicilio (cuando el domicilio no coincida con el de la credencial del INE), con una vigencia no mayor a tres meses.

¿Cuánto paga el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo complementa la pensión para que las personas trabajadoras que cumplan con todos los requisitos puedan recibir hasta 17 mil 885 pesos mensuales durante 2026.

Este monto no es fijo de manera permanente, ya que se actualiza cada año conforme a la inflación, con base en las proyecciones publicadas por la SHCP y el salario promedio registrado por el IMSS.

De acuerdo con las autoridades, el complemento únicamente se entregará cuando exista disponibilidad de recursos dentro del Fondo y el trabajador cumpla con todas las condiciones previstas en las reglas de operación.

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