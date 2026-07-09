¿Tu pensión IMSS llegó incompleta? Así puedes reclamar el pago faltante

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Conoce cómo reclamar un pago incompleto de la pensión IMSS. Foto: Cuartoscuro

Miles de personas pensionadas del IMSS que ya recibieron el depósito correspondiente a julio de 2026 podrían haber detectado un monto menor al esperado. En estos casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social permite presentar una aclaración para revisar el pago y, si existe un error, reintegrar la cantidad faltante.

Un depósito incompleto no significa que la pensión se haya perdido. El IMSS señala que existen mecanismos para revisar posibles errores en el cálculo o en la dispersión bancaria y corregirlos.

¿Por qué puede llegar incompleta la pensión del IMSS?

Antes de presentar una reclamación, es recomendable revisar el estado de cuenta y verificar si hubo algún descuento autorizado.

Entre las causas más comunes se encuentran:

Descuentos por créditos o instituciones con convenio

o instituciones con convenio Retenciones por pensión alimenticia ordenadas por una autoridad judicial

ordenadas por una autoridad judicial Errores en el cálculo de Asignaciones Familiares

Omisiones en pagos extraordinarios, como el aguinaldo

Fallas en la dispersión bancaria

Si el pensionado no tiene descuentos programados y el monto recibido es menor al establecido en su resolución de pensión, puede solicitar una aclaración.

¿Dónde y cuándo presentar la reclamación por pago incompleto?

La solicitud debe realizarse de manera presencial en el área de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al domicilio del pensionado.

Los módulos atienden:

Días: de lunes a viernes .

de . Horario matutino: de 8:00 a 15:00 horas .

de . Horario vespertino: de 13:00 a 20:00 horas, en las UMF que cuentan con ese turno.

Documentos para solicitar la aclaración

Para iniciar el trámite es necesario presentar originales y copias de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente , como credencial para votar o pasaporte.

, como credencial para votar o pasaporte. CURP actualizada.

actualizada. Documento que contenga el Número de Seguridad Social (NSS) .

. Estado de cuenta bancario reciente, con antigüedad menor a tres meses, donde aparezcan el nombre del titular y la CLABE de la cuenta en la que se deposita la pensión.

reciente, con antigüedad menor a tres meses, donde aparezcan el nombre del titular y la de la cuenta en la que se deposita la pensión. Resolución de pensión, donde se indique el monto autorizado.

Al entregar la documentación, el IMSS asignará un folio de seguimiento para consultar el avance del caso.

¿Cuánto tarda la respuesta del IMSS?

De acuerdo con el procedimiento del instituto, la revisión suele resolverse en un plazo de 15 a 30 días hábiles.

Si la autoridad determina que existió un error en el depósito, el monto faltante será abonado directamente a la cuenta bancaria del pensionado, generalmente junto con el siguiente pago mensual.

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