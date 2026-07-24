Fondo de Pensiones para el Bienestar: quién recibe hasta 17 mil 885 pesos

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Pensiones y programas Bienestar. Foto: Cuartoscuro,

El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) es un mecanismo del Gobierno de México que complementa las pensiones de trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE que se jubilen bajo el esquema de cuentas individuales y cumplan con los requisitos establecidos.

Para 2026, el monto máximo que puede recibir un beneficiario es de 17 mil 885.85 pesos mensuales, siempre que su pensión original sea menor al salario promedio registrado por el IMSS y exista suficiencia financiera en el fideicomiso.

El objetivo del programa es mejorar el ingreso de los trabajadores que comenzaron a cotizar bajo las reformas de 1997 para el IMSS y 2007 para el ISSSTE, cuyos esquemas de cuentas individuales redujeron el porcentaje del último salario que reciben al retirarse.

¿Quiénes pueden recibir el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Para acceder al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, los trabajadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber comenzado a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 o pertenecer al régimen de cuentas individuales del ISSSTE .

o pertenecer al régimen de cuentas individuales del . Tener 65 años en el caso de la pensión por vejez del IMSS bajo la Ley 97.

en el caso de la pensión por vejez del IMSS bajo la Ley 97. Contar con una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024 .

. No haber retirado excedentes de la cuenta individual destinados al financiamiento de la pensión.

Que la pensión calculada sea menor al salario promedio utilizado como referencia para otorgar el complemento.

Además, las autoridades precisan que los periodos cotizados mediante Modalidad 40 sí generan derecho al complemento, aunque no se consideran para calcular el salario promedio de las últimas 52 semanas.

¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El esquema opera mediante un fideicomiso público administrado por el Banco de México. Su funcionamiento consiste en complementar la pensión del trabajador hasta alcanzar un máximo de 17 mil 885 pesos mensuales en 2026.

La operación del Fondo involucra a varias instituciones:

Banco de México: administra los recursos del fideicomiso.

administra los recursos del fideicomiso. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): supervisa la operación del Fondo.

supervisa la operación del Fondo. Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (USPSS): constituye el fideicomiso.

constituye el fideicomiso. Comité Técnico: establece las reglas para administrar e invertir los recursos.

establece las reglas para administrar e invertir los recursos. IMSS e ISSSTE: verifican que los beneficiarios reciban el complemento cuando corresponda.

Documentos para solicitar el complemento

Durante el trámite de pensión se debe presentar:

INE vigente.

vigente. Acta de nacimiento certificada.

Documento bancario con la CLABE a nombre del titular.

a nombre del titular. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, cuando sea necesario.

Las autoridades señalan que el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar se entrega únicamente si el trabajador cumple con todos los requisitos y existe disponibilidad de recursos en el fideicomiso.

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