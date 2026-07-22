Pensión Hombres Bienestar: así puedes obtener 3 mil pesos bimestrales si vives en la CDMX

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Foto: Cuartoscuro

Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México pueden incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar, un programa del Gobierno capitalino que entrega 3 mil pesos bimestrales.

La administración encabezada por Clara Brugada ampliará el número de beneficiarios, por lo que las autoridades pidieron a la población conocer los requisitos y tener lista la documentación para cuando inicie el registro.

La Pensión Hombres Bienestar forma parte de la política social del Gobierno de la Ciudad de México y busca fortalecer la calidad de vida de los hombres de entre 60 y 64 años mediante un apoyo económico de 3 mil pesos cada dos meses.

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Con #HombresBienestar, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la #JefaDeGobierno, Clara Brugada, amplía la cobertura de este apoyo para que más hombres de 60 a 64 años… pic.twitter.com/eJ0IzDaeAQ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 21, 2026

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Hombres Bienestar?

Para acceder al programa, los interesados deberán:

Ser residentes de la Ciudad de México.

Tener entre 60 y 64 años al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. Tendrán prioridad los hombres de 63 y 64 años .

. Manifestar su interés en incorporarse al programa.

Documentos que debes presentar

Durante el registro será necesario entregar la siguiente documentación:

Identificación oficial con fotografía vigente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Acta de nacimiento, únicamente si la fecha de nacimiento no aparece en la identificación oficial o no se cuenta con ella.

CURP, cuando no sea visible en la identificación oficial.

Solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por el personal correspondiente.

Las autoridades señalaron que todos los documentos deberán entregarse completos, ya son indispensables para formar parte del programa. Los originales únicamente serán utilizados para verificar la autenticidad de las copias.

¿Cómo será el registro?

La incorporación no será en línea ni mediante módulos de atención.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el registro se realizará mediante la estrategia “Casa por Casa”, por lo que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPC) acudirá a los domicilios de los posibles beneficiarios para realizar el trámite.

Por ello, recomendaron permanecer atentos a las visitas del personal y contar con toda la documentación para agilizar el proceso.

¿Cuándo abrirá el registro?

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que habrá una nueva etapa de incorporación a la Pensión Hombres Bienestar, todavía no ha dado a conocer la fecha exacta del registro.

La convocatoria será publicada en los canales oficiales durante las próximas semanas, junto con el calendario y las colonias donde comenzarán las visitas para incorporar a nuevos beneficiarios.

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