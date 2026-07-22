Pensionados del IMSS pueden recibir la Pensión Bienestar; requisitos y paso a paso

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Una duda frecuente entre jubilados es si la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es compatible con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Las personas mayores de 65 años pueden obtener ambas, ya que la pensión del IMSS es un derecho derivado de las cotizaciones laborales, mientras que la del Bienestar es un programa social.

Además del IMSS, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores también es compatible con la Pensión del ISSSTE.

Este 2026, las personas de la tercera edad reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos con el apoyo gubernamental. Se trata de un aumento de 200 pesos, respecto al 2025.

Requisitos y documentos para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores

De acuerdo con las Reglas de Operación 2026 del programa, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Documentos

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como: Credencial para votar (INE). Pasaporte vigente. Credencial del INAPAM. Otro documento de identidad expedido por una autoridad competente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses o constancia de residencia emitida por la autoridad local.

Formato Único de Bienestar, el cual se llena durante el trámite.

Número telefónico de contacto.

Importante: durante el registro, el solicitante puede asignar a una persona auxiliar, quien podrá ayudarlo en futuros trámites del programa. Esta persona deberá presentar su identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y llenar el Formato Único de Bienestar.

Paso a paso para tramitar la Pensión Bienestar

Ubica el Módulo de Bienestar y acude cuando se abra el periodo de incorporación. Entrega tus documentos y llena el Formato Único de Bienestar que solicita el programa. Una vez aprobado el registro, recibirás una tarjeta del Banco del Bienestar.

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