Hombres de 60 a 64 años podrán recibir hasta 18 mil pesos en la CDMX

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Foto: Cuartoscuro

Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México pueden acceder a la Pensión Hombres Bienestar 2026, un programa social que entrega un apoyo económico de 18 mil pesos al año, distribuidos en pagos bimestrales de 3 mil pesos.

El programa, a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), busca contribuir al ingreso de la población masculina adulta mayor que reside en la capital del país. Para 2026, la población objetivo es de 225 mil 979 hombres, de acuerdo con datos del CONAPO 2025.

¿Quiénes pueden solicitar la Pensión Hombres Bienestar?

Para registrarse en la Pensión Hombres Bienestar 2026 es necesario cumplir con estos requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México .

. Tener entre 60 y 64 años al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. En 2026 se dará preferencia a quienes tengan 63 y 64 años.

Además, se deberá presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial con fotografía .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, si no aparece en la identificación.

con antigüedad no mayor a tres meses, si no aparece en la identificación. Acta de nacimiento , cuando la fecha de nacimiento no sea visible.

, cuando la fecha de nacimiento no sea visible. CURP , si no aparece en la identificación oficial.

, si no aparece en la identificación oficial. Llenar la solicitud de ingreso proporcionada por las áreas operativas del programa.

¿Cuánto dinero entrega el programa?

La Pensión Hombres Bienestar 2026 consiste en una transferencia monetaria de 18 mil pesos, entregada en:

6 pagos bimestrales de 3 mil pesos durante 2026.

El apoyo se entregará únicamente durante el ejercicio fiscal 2026.

¿Se puede recibir junto con otro programa?

De acuerdo con las reglas de operación, no es posible recibir este apoyo de manera simultánea con otro programa social.

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