Pensión mínima del IMSS supera los 10 mil pesos en 2026

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Pensión del IMSS supera 10 mil pesos en 2026. Foto: Cuartoscuro

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentran bajo el régimen de la Ley 73 tienen garantizada una pensión mínima que, para el 2026, supera los 10 mil pesos.

¿De cuánto es la pensión mínima para jubilados del IMSS?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C, para el 2026 las personas que se encuentren bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS recibirán una pensión mínima de 10 mil 636 pesos.

El monto, explican, obedece a regulaciones por la que se rige la entrega de pensiones del IMSS y que detalla que el monto que reciban los pensionados bajo la ley 73 no “podría ser inferior a un salario mínimo que rija en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México)”.

Por ello, para el 2026, tras las actualizaciones del salario mínimo y otros ajustes, la pensión mínima para esos jubilados es de 10 mil 636 pesos.

¿Cómo obtener la pensión del IMSS?

El régimen de la Ley 73 del IMSS aplica, exclusivamente, para aquellos que comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Con la Ley del 73 puedes jubilarte mediante:

Pensión de Vejez

Pensión de Cesantía

Para la jubilación de vejez y lograr el100% del monto de la pensión es necesario tener 65 años.

Sin embargo, existen edades en las que el IMSS otorga la pensión bajo el concepto de cesantía, aunque no con el 100% del monto de la pensión. La tabla de edades y porcentaje es el siguiente:

64 años, el 95%

63 años, el 90%

62 años, el 85%

61 años, el 80%

60 años, el 75%

Entre los principales beneficios de la pensión bajo la Ley 73 del IMSS destacan:

Pensión vitalicia calculada con base en el promedio de salario base de cotización de los últimos cinco años

Derecho a aguinaldo anual equivalente a un mes de pensión

Servicios médicos gratuitos para el pensionado

Incremento anual de la pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Posibilidad de acceder a préstamos a cuenta de la pensión

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