Pensionados del IMSS pueden aumentar su pago mensual con asignaciones familiares

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Fondo de Pensiones para el Bienestar ya beneficia a jubilados. Foto: Cuartoscuro

Las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 pueden solicitar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un incremento en el monto de su pensión mediante el trámite de Asignaciones Familiares, un apoyo económico adicional que depende de los beneficiarios registrados y de los requisitos establecidos.

Aunque algunas personas relacionan este trámite con agosto de 2026 por el regreso a clases y la entrega de constancias escolares, el IMSS aclara que la solicitud puede realizarse en cualquier mes del año y no existe obligación de presentarla durante agosto.

El aumento puede reflejarse en pagos posteriores una vez que el instituto valide la información y documentación correspondiente.

¿Qué familiares pueden aumentar la pensión del IMSS?

De acuerdo con el IMSS, las asignaciones familiares se otorgan de la siguiente manera:

15% adicional por esposa o concubina del pensionado.

por esposa o concubina del pensionado. 10% adicional por cada hijo menor de 16 años .

. 10% adicional por cada hijo de 16 a 25 años , siempre que continúe estudiando en una institución reconocida por el Sistema Educativo Nacional y no se encuentre cotizando en el régimen obligatorio.

, siempre que continúe estudiando en una institución reconocida por el Sistema Educativo Nacional y no se encuentre cotizando en el régimen obligatorio. 10% adicional por cada hijo con enfermedad o discapacidad que le impida mantenerse por sí mismo, sin importar la edad, mientras permanezca esa condición.

En caso de que el pensionado no tenga esposa, concubina o hijos con derecho a asignación, podrá solicitar apoyo por ascendientes.

Padres también pueden generar un apoyo adicional

Cuando el pensionado no cuenta con cónyuge ni hijos beneficiarios, el IMSS contempla asignaciones familiares para padres que dependan económicamente de él.

El apoyo puede ser:

10% adicional por cada padre dependiente económicamente .

. Si únicamente existe un ascendiente, puede otorgarse una ayuda asistencial adicional del 10%.

Si el pensionado no tiene familiares que puedan generar asignaciones familiares, el instituto puede otorgar una ayuda asistencial equivalente al 15% de la pensión, conforme a los supuestos establecidos.

¿Cuándo terminan las asignaciones familiares?

El IMSS señala que este beneficio concluye cuando desaparece la condición que dio origen al apoyo.

En el caso de los hijos:

Termina al cumplir 16 años .

. Puede mantenerse hasta los 25 años si continúan estudiando y presentan la constancia correspondiente.

si continúan estudiando y presentan la constancia correspondiente. En hijos con incapacidad permanente para trabajar por enfermedad física, psíquica o crónica, continúa mientras permanezca esa condición.

Requisitos para solicitar asignaciones familiares del IMSS

Para realizar el trámite, el pensionado debe presentar documentación personal y comprobantes de los familiares que serán registrados.

Entre los documentos generales solicitados se encuentran:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CURP.

Además, dependiendo del beneficiario, se requiere:

Para esposa o esposo

Acta de matrimonio certificada expedida por el Registro Civil.

Para concubina o concubinario

Constancia testimonial que confirme el concubinato emitida por la autoridad judicial correspondiente.

Para hijos menores de 16 años

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento certificada por el Registro Civil.

Para hijos de 16 a 25 años estudiantes

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento.

Constancia de estudios vigente con datos del alumno, plantel educativo, ciclo escolar, firma y sello oficial.

En escuelas particulares también debe incluir la clave de incorporación y datos del reconocimiento de validez oficial.

Para hijos mayores de 16 años con discapacidad

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento.

Dictamen de Invalidez de Beneficiario, formato ST-6.

Para padres dependientes económicamente

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento.

Constancia testimonial que confirme la dependencia económica.

¿Dónde se realiza el trámite?

El trámite de Asignaciones Familiares del IMSS puede realizarse conforme a los canales establecidos por el instituto y no está limitado al mes de agosto. Los pensionados deben presentar la documentación necesaria para que el IMSS determine si cumplen con los requisitos.