Hombres de 60 a 64 años pueden recibir hasta 18 mil pesos; así puedes registrarte

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Pensión Hombres Bienestar, checa cuándo aplicar y qué necesitas. Foto: Cuartoscuro

Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México pueden registrarse en el programa Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico que entrega 2 mil pesos cada dos meses, por lo que las personas beneficiarias pueden recibir hasta 18 mil pesos durante un año.

El registro para esta convocatoria comenzó el 24 de agosto de 2026 y concluye el próximo viernes 28 de agosto, por lo que los interesados todavía pueden realizar el trámite si cumplen con los requisitos establecidos.

Del 24 al 28 de agosto de 2026 estará abierta la convocatoria para la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en CDMX. El registro será únicamente casa por casa, sin acudir a oficinas ni realizar trámites por internet. pic.twitter.com/qzurxQIsQ7 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 25, 2026

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión Hombres Bienestar?

De acuerdo con los requisitos del programa, el apoyo está dirigido exclusivamente a hombres que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 60 y 64 años de edad

Ser residente de la Ciudad de México

Presentar la documentación requerida para completar el registro

Las personas que resulten beneficiarias recibirán el apoyo económico de manera bimestral, conforme a las reglas y procesos establecidos por las autoridades responsables del programa.

¿Hasta cuándo puedo registrarme?

El periodo de registro inició el 24 de agosto de 2026 y finalizará el 28 de agosto de 2026, por ello, quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en incorporarse al programa, deberán realizar su registro antes de que concluya la convocatoria.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Hombres Bienestar?

El programa otorga un apoyo de 2 mil pesos cada dos meses, esto significa que las personas beneficiarias pueden recibir seis pagos bimestrales durante el año, para alcanzar un monto total de hasta 18 mil pesos al año.

¿Qué documentos necesito para registrarme?

Para realizar la inscripción a la Pensión Hombres Bienestar, las personas interesadas deberán entregar la documentación completa.

Identificación oficial con fotografía

Se puede presentar alguno de los siguientes documentos:

Credencial para votar

Credencial del IMSS

Credencial del ISSSTE

Credencial del Inapam

Cédula profesional

Cartilla militar

Licencia de conducir

Otro documento oficial expedido por una autoridad competente

Comprobante de domicilio

Deberá tener una antigüedad no mayor a tres meses. Se puede presentar:

Recibo telefónico

Predial

Recibo de agua

Recibo de luz

Recibo de gas

Contrato de arrendamiento

Constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente

También será necesario presentar acta de nacimiento, únicamente si la fecha de nacimiento no aparece en la identificación o si no se cuenta con alguno de los documentos de identificación señalados.

La CURP deberá entregarse cuando no sea visible en la identificación oficial. Además, las personas interesadas deberán llenar la solicitud de ingreso al programa, proporcionada por las áreas operativas de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

Las autoridades precisaron que los documentos deben entregarse completos, sin excepción, para poder ser considerados dentro del programa. Los originales únicamente se utilizan para verificar la autenticidad de las copias y no forman parte del expediente.

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