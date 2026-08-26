¿Obtendrás un pago doble en tu pensión del IMSS o ISSSTE? Esto se sabe

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Pensión IMSS e ISSSTE. Foto: Shutterstock.

Miles de personas pensionadas del IMSS y del ISSSTE podrían recibir dos depósitos durante septiembre de 2026, debido a la coincidencia de su pago mensual con la dispersión de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, esto no significa que las instituciones otorguen un aumento o un pago doble de la pensión.

El dinero adicional proviene de dos fuentes distintas: las personas retiradas reciben su pensión mensual del IMSS o ISSSTE y, además, pueden recibir el apoyo bimestral de la Pensión del Bienestar, siempre que estén inscritas en este programa.

Siguientes fechas del pago de las pensiones del IMSS e ISSSTE:

Mes Pensión IMSS Pensión ISSSTE Septiembre 1 de septiembre 28 de agosto Octubre 1 de octubre 30 de septiembre Noviembre 2 de noviembre 29 de octubre Aguinaldo No aplica Primera quincena de noviembre (primera parte) Diciembre 1 de diciembre 27 de noviembre (segunda parte de diciembre)

¿Todos recibirán dos depósitos en septiembre de 2026?

No todas las personas pensionadas recibirán dos pagos. Para que esto ocurra, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Estar registradas como pensionadas ante el IMSS o el ISSSTE .

o el . Tener 65 años o más .

. Estar incorporadas al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Por lo tanto, quienes sólo reciban una pensión del IMSS o ISSSTE obtendrán únicamente el depósito mensual que les corresponda. En cambio, quienes además estén inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán el llamado “pago doble”.

Sin embargo, esto no representa un incremento permanente ni un depósito adicional de la pensión. Se trata únicamente de la coincidencia, en el mismo periodo, de dos pagos distintos: la pensión del IMSS o ISSSTE y el apoyo de la Pensión del Bienestar.

¿Cuándo se paga la Pensión del Bienestar en septiembre de 2026?

Hasta el momento, la Pensión del Bienestar no ha publicado el calendario oficial de pagos por letra del apellido para el bimestre correspondiente.

Se prevé que la dispersión de los recursos comience durante los primeros días de septiembre de 2026, aunque las fechas específicas dependerán del calendario que den a conocer las autoridades.

Por ello, las personas que además reciben una pensión del IMSS o ISSSTE deberán esperar la publicación oficial para conocer el día exacto en que recibirán el depósito de Bienestar.

¿Cuándo depositará la pensión el IMSS?

De acuerdo con el calendario previsto, las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán su pago correspondiente a septiembre el dia martes 1 de septiembre de 2026.

Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS

Después de este depósito, quedarán tres pagos mensuales durante el resto del año:

Octubre: jueves 1 de octubre.

jueves 1 de octubre. Noviembre: lunes 2 de noviembre.

lunes 2 de noviembre. Diciembre: martes 1 de diciembre.

El pago de diciembre será el último depósito mensual de la pensión del IMSS correspondiente a 2026.

¿Cuándo deposita el ISSSTE la pensión de septiembre?

Las personas pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán por adelantado su pago correspondiente a septiembre.

Foto: ISSSTE

La fecha prevista para el depósito es el día viernes 28 de agosto de 2026.

De acuerdo con el calendario, posteriormente quedarán las siguientes dispersiones:

Octubre: 30 de septiembre.

30 de septiembre. Noviembre: 29 de octubre.

29 de octubre. Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre.

primera quincena de noviembre. Diciembre: 27 de noviembre, junto con la segunda parte del aguinaldo.

Así, las personas pensionadas del IMSS o ISSSTE que también estén inscritas en la Pensión del Bienestar podrán recibir recursos de ambos conceptos durante el periodo correspondiente a septiembre.

De igual manera, las fechas de la Pensión del Bienestar deberán confirmarse con el calendario oficial que publiquen las autoridades, ya que la dispersión se realiza de manera escalonada.

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