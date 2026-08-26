Pensión Bienestar: lo que se sabe del pago de septiembre

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Se espera el pago de la pensión de septiembre. Foto: Cuartoscruo

Septiembre está próximo a comenzar y con él llegan buenas noticias para los beneficiarios de la pensión del Bienestar para adultos mayores, pues, se estima que en los primeros días se comience con el pago del apoyo.

¿Cuándo podría comenzar el pago de la pensión bienestar?

Aunque la Secretaría de Bienestar encabezada por Leticia Ramírez aún no confirma el calendario de pago de la pensión para adultos mayores, se espera que se siga el mismo tiempo que en los meses pasados y se dé en los primeros días del mes.

Se espera que, en los próximos días, la Secretaría de Bienestar dé a conocer el calendario oficial de los pagos de la pensión para adultos mayores.

Anuncian fechas para recoger tarjeta del bienestar

Si bien el calendario oficial aún no ha sido dado a conocer, la dependencia oficial sí anunció las fechas en las que se hará entrega de las tarjetas para quienes hicieron su registro en durante junio.

Las fechas para poder recoger la tarjeta del Bienestar comenzó el pasado 24 de agosto y culminará el domingo 30 de agosto para los que se registraron en junio a una de las dos pensiones que ofrece el Gobierno federal.

Para poder conocer la fecha y hora exactas para obtener la tarjeta, será necesario que ingreses al sitio de la Secretaría de Bienestar y proporciones el CURP del beneficiario para conocer día, hora y lugar para la recepción del plástico.

Será necesario presentar:

Comprobante de trámite

Identificación oficial vigente, en original y copia

¿Te registraste en junio a la #PensiónMujeresBienestar o a la #PensiónAdultoMayor?



Del 24 al 30 de agosto recibirás un mensaje de texto con el día, hora y lugar para recoger tu #TarjetaBienestar o puedes revisar con tu CURP en: https://t.co/bghYXDcOcL#LaHonestidadDaResultados pic.twitter.com/58t6ViOvyz — Bienestar (@bienestarmx) August 26, 2026

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