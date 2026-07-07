Sin luz ni agua: el devastador paso del supertifón Bavi en islas de EE.UU.; ve a dónde se dirige

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El fenómeno alcanzó rachas de 290 kilómetros por hora. Foto: AFP.

Miles de personas se quedaron sin luz eléctrica este martes en Guam y las Marianas del Norte, islas de Estados Unidos, por el paso del supertifón Bavi, que se dirige hacia Taiwán, China y Japón.

La AFP destacó Saipan y Tinian, principales islas de las Marianas del Norte, se quedaron sin energía, junto con su vecina Guam, otro territorio estadounidense que tiene bases militares.

Super Typhoon Bavi Tears Through Guam With 150 MPH Winds https://t.co/lp7wMMBMly pic.twitter.com/bvsrv2Ucck — New York Post (@nypost) July 6, 2026

Los daños de este supertifón fueron menores en dichos espacios en comparación con Sinkalu, el fenómeno anterior que afectó a la región en abril de este 2026.

En cambio, la isla de Rota, en las Marianas del Norte, quedó sin el servicio tras el derribo de árboles y postes de tendido eléctrico el pasado lunes, por los vientos de hasta 290 kilómetros por hora. Asimismo, los habitantes perdieron el suministro de agua y el servicio de telefonía móvil.

Labis na naapektuhan ang ilang Pinoy sa pananalasa ng super typhoon Bavi sa Guam at Northern Mariana Islands.



Samantala, naghahanda na ang Pilipinas sa inaasahang epekto ng malakas na bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon at ang paghatak nito sa habagat. pic.twitter.com/kzpiN22XqI — TV Patrol (@TVPatrol) July 7, 2026

Al respecto, la alcaldesa de Rota, Aubry Hocog, aseguró que no hubo muertos; solo dos personas tuvieron heridas menores.

Subrayó que restablecer todo el servicio de luz podría tardar dos o tres meses, pues el 50% de la isla sufrió daños por el supertifón Bavi.

CATASTROPHIC winds are now impacting the island of Rota.

Remain sheltered even as the eye passes conditions will rapidly deteriorate again as the backside of Typhoon Bavi moves through, bringing another round of LIFE-THREATENING winds. pic.twitter.com/JgprIMUmDa — MayaRisser (@MayaRiser) July 5, 2026

¿Hacia dónde se dirige la tormenta?

El supertifón Bavi tocó tierra el pasado 6 de junio en la isla de Rota, en el océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS de Estados Unidos.

Tras su paso por las islas del Pacífico, se prevé que el supertifón se aproxime a Taiwán y las islas Ryukyu de Japón durante esta semana.

SCENES 🌀 Fallen trees and damaged cars on Rota Island as Super Typhoon #Bavi passes over the island in the Northern Mariana Islands, the United States pic.twitter.com/3haAGcobcp — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 7, 2026

Para entonces, la tormenta perdería intensidad, aunque seguiría siendo peligroso, pues mantendría el riesgo de una marejada ciclónica, vientos destructivos y lluvias intensas, según la AP.

Tras pasar por Taiwán, el supertifón Navi podría acercarse a la costa oriental de China, hacia el sur de Shanghái, durante el fin de semana.

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