IMSS cambia fecha del pago de agosto 2026; este día depositarán la pensión

| 14:08 | Benell Cortés | Uno TV
El IMSS cubre pesiones de jubilados
El IMSS cubre pesiones de jubilados. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el depósito de la pensión correspondiente a agosto de 2026 tendrá un ajuste en su calendario habitual y se realizará el lunes 3 de agosto, al ser el primer día hábil del mes.

En contraste, las personas pensionadas del ISSSTE recibirán su pago de manera anticipada, ya que el depósito está programado para el jueves 30 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial del instituto.

¿Cuándo depositan la pensión de agosto de 2026?

Las fechas oficiales para el pago de agosto son las siguientes:

  • Pensión IMSS: lunes 3 de agosto de 2026

Calendario de pagos restantes en 2026

Tras el depósito de agosto, estos son los pagos programados para el resto del año:

MesPensión IMSS
Agosto3 de agosto
Septiembre1 de septiembre
Octubre1 de octubre
Noviembre2 de noviembre
AguinaldoNo aplica
Diciembre1 de diciembre

¿Por qué cambia la fecha del pago del IMSS?

El calendario del IMSS establece que las pensiones se depositan el primer día hábil de cada mes. Debido a ello, el pago correspondiente a agosto de 2026 no se realizará el 1 de agosto, sino el lunes 3 de agosto, fecha confirmada por el instituto en su calendario oficial.

Las personas pensionadas pueden consultar el calendario anual para conocer con anticipación las fechas de los próximos depósitos y planificar el cobro de sus recursos.

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