Las claves para recibir el 100% de tu pensión del IMSS

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Foto: Cuartoscuro

Obtener un monto menor de jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es posible; sin embargo, evitarlo también se puede. Por ello, Uno TV te dice en qué poner atención especial si se quiere cobrar la pensión correcta.

¿Qué hacer para no perder dinero de la pensión del IMSS?

Edad para jubilarse

El primer aspecto que se debe tener en claro es que, para recibir el 100% de la pensión se debe cumplir la edad establecida por las autoridades. De lo contrario, el monto de la pensión comenzará a bajar.

Salario registrado ante el IMSS

Otro aspecto importante a considerar es el salario con el que se tiene afiliado ante el IMSS.

¿Qué podría atrasar mi pensión del IMSS?

Además, hacer el trámite de la pensión podría verse atrasado por algunas situaciones como:

Errores de datos.

Si en los datos personales o el Número de Seguridad Social, tienen algún error tendrá que aclararse. El IMSS destacó que, en caso de recordar el tu Número de Seguridad Social (NSS), se puede consultar de una forma sencilla desde internet, podrás obtenerlo con tu CURP y una dirección de correo electrónico personal.

No contar con las semanas cotizadas

El número de semanas cotizadas también es algo muy importante que debes tener en cuenta es el número de semanas cotizadas, pues es uno de los requisitos indispensables para poder lograr la jubilación del IMSS.

En cualquier caso es importante que se conozca el régimen en el que se encuentren inscritos en el IMSS, puede ser por la Ley 73 o la Ley 97.

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