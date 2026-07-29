Nueva semana de registro al apoyo para beneficiarios del Bienestar de 30 a 64 años; revisa si te toca

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Foto: Cuartoscuro.

Las personas que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad de 30 a 64 años, así como los adultos mayores incorporados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, todavía pueden registrarse al nuevo Servicio Universal de Salud durante la semana del 27 al 31 de julio, de acuerdo con el calendario oficial.

Este registro forma parte de la estrategia con la que el Gobierno federal busca ampliar el acceso a consultas médicas de primer nivel, medicamentos, estudios clínicos y atención preventiva para quienes ya forman parte de estos programas sociales. Si aún no te has inscrito, esta semana corresponde un nuevo grupo de apellidos y los módulos continuarán recibiendo solicitudes.

¿En qué consiste el Servicio Universal de Salud?

El Servicio Universal de Salud es un nuevo beneficio dirigido, en una primera etapa, a personas que ya reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

De acuerdo con la información oficial, las personas registradas podrán acceder a servicios de atención médica preventiva y de seguimiento, entre ellos:

Consultas médicas

Estudios de laboratorio

Surtimiento de medicamentos

Atención preventiva

Seguimiento de enfermedades crónicas

Expediente clínico digital

El programa comenzará a operar de manera gradual en los estados y municipios donde existe coordinación entre el Gobierno de México e IMSS-Bienestar.

¿Qué apellidos se registran del 27 al 31 de julio?

Como ocurre cada mes, el registro se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Al tratarse de la cuarta semana del mes, el calendario queda de la siguiente manera:

Lunes: letra M .

letra . Martes: letras N, Ñ, O, P y Q .

letras . Miércoles: letra R .

letra . Jueves: letras S, T y U .

letras . Viernes: letras V, W, X, Y y Z .

letras . Sábado: atención para personas rezagadas.

Las autoridades recomiendan acudir el día correspondiente para agilizar la atención en los módulos.

¿Quiénes pueden registrarse?

En esta etapa pueden realizar el trámite:

Personas de 0 a 64 años que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad .

que reciben la . Personas adultas mayores de 65 años o más que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El registro es personal y se realiza únicamente en los módulos habilitados para este programa.

¿Qué documentos piden para el registro?

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas deben presentar:

Identificación oficial vigente.

vigente. CURP.

Acta de nacimiento .

. Comprobante de domicilio reciente.

reciente. Documento que acredite que son derechohabientes del programa correspondiente, cuando sea solicitado.

En caso de que la persona no pueda acudir por motivos de salud o movilidad, el Gobierno de México contempla la posibilidad de realizar el trámite mediante un auxiliar previamente registrado, conforme a las reglas del programa.

¿Dónde se realiza el registro?

El registro al Servicio Universal de Salud se lleva a cabo únicamente en los módulos habilitados en las entidades donde ya opera esta estrategia junto con IMSS-Bienestar.

Actualmente, los módulos se encuentran en 24 ciudades del país:

Mexicali, Baja California

La Paz, Baja California Sur

Campeche, Campeche

Colima, Colima

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Chilpancingo, Guerrero

Pachuca, Hidalgo

Toluca, Estado de México

Morelia, Michoacán

Cuernavaca, Morelos

Tepic, Nayarit

Oaxaca, Oaxaca

Puebla, Puebla

Chetumal, Quintana Roo

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Culiacán, Sinaloa

Hermosillo, Sonora

Villahermosa, Tabasco

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Tlaxcala, Tlaxcala

Xalapa, Veracruz

Mérida, Yucatán

Zacatecas, Zacatecas

Las autoridades recordaron que el registro permanecerá abierto hasta noviembre de 2026, por lo que quienes aún no se hayan inscrito podrán hacerlo conforme al calendario oficial de apellidos que se publica cada semana.

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