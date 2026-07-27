¿Eres pensionado? Consulta qué día cae el depósito de agosto del IMSS e ISSSTE

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Pensionados el IMSS e ISSSTE. Foto: Shutterstock

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE ya tienen fecha para recibir el depósito correspondiente a agosto de 2026.

Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social mantendrá su calendario habitual, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adelantará el pago para que los beneficiarios dispongan de su dinero antes de terminar julio.

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS e ISSSTE de agosto 2026?

Los beneficiarios de la Pensión IMSS recibirán su depósito el lunes 3 de agosto de 2026, debido a que el primer día del mes cae en fin de semana y el instituto realiza el pago el primer día hábil.

Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS

En el caso de la Pensión ISSSTE, el depósito se adelantará al jueves 30 de julio, un día antes de lo previsto originalmente. Con ello, los jubilados podrán contar con el recurso antes de que inicie agosto.

¿Qué pensionados del ISSSTE reciben antes el pago?

El adelanto aplica para todos los jubilados y pensionados del ISSSTE que reciben el pago mensual de este instituto.

Aunque en ocasiones el depósito se realiza el último día hábil del mes anterior, para el pago de agosto el instituto ajustó la fecha y dispersará los recursos el 30 de julio, en lugar del 31 de julio.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS 2026

De acuerdo con el calendario oficial, las próximas fechas de depósito son:

Agosto: lunes 3

lunes 3 Septiembre: martes 1

martes 1 Octubre: jueves 1

jueves 1 Noviembre: lunes 2

lunes 2 Diciembre: martes 1

Calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026

El calendario publicado por el ISSSTE establece las siguientes fechas para el resto del año:

Agosto: jueves 30 de julio

jueves 30 de julio Septiembre: viernes 28 de agosto

viernes 28 de agosto Octubre: miércoles 30 de septiembre

miércoles 30 de septiembre Noviembre: jueves 29 de octubre

jueves 29 de octubre Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre

primera quincena de noviembre Diciembre: viernes 27 de noviembre

Los pensionados pueden consultar el depósito directamente en la cuenta bancaria donde reciben su pensión. En caso de que el pago no se refleje en la fecha correspondiente, el IMSS y el ISSSTE recomiendan esperar algunas horas por posibles procesos bancarios y, de persistir el problema, comunicarse con los canales oficiales de atención de cada instituto.

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