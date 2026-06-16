ISSSTE cambia la jubilación: miles podrán retirarse antes desde 2026

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Foto: Cuartoscuro

Las reglas para la jubilación de trabajadores del ISSSTE cambiaron desde 2025 y ya tienen efectos en 2026. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció una reducción gradual en la edad mínima para acceder a la pensión por jubilación de servidores públicos que se encuentran bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.

La medida fue impulsada por el Gobierno federal con el objetivo de revertir el aumento progresivo en la edad de retiro que se había establecido desde la reforma de 2007.

¿Quiénes pueden beneficiarse con la nueva edad de jubilación?

El cambio aplica únicamente para trabajadores del Estado que:

Cotizan bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE

No hayan optado por los bonos de pensión del ISSSTE

Cuenten con al menos 30 años de servicio en el caso de hombres

Tengan 28 años de servicio o más en el caso de mujeres

No aplica para todos los afiliados al ISSSTE ni para quienes están bajo el esquema de cuentas individuales.

Así queda la edad de jubilación en 2026

De acuerdo con el decreto publicado el 24 de junio de 2025 en el DOF, para 2026 la edad mínima queda de la siguiente manera:

Mujeres: 56 años

56 años Hombres: 58 años

Antes de la modificación, para 2026 la edad mínima prevista era de 57 años para mujeres y 59 para hombres.

La reducción continuará en los próximos años

El decreto establece una disminución gradual de la edad de jubilación hasta llegar en 2034 a:

53 años para trabajadoras

55 años para trabajadores

La reducción se realizará de forma escalonada cada tres años.

Calendario de reducción

Año Mujeres Hombres 2026-2027 56 años 58 años 2028-2030 55 años 57 años 2031-2033 54 años 56 años 2034 en adelante 53 años 55 años

¿Por qué cambió la edad de retiro?

El Gobierno federal argumentó que el esquema aprobado en 2007 elevó gradualmente la edad para jubilarse y que era necesario reconocer el derecho de las personas trabajadoras del Estado a una pensión justa y digna.

Por ello, el decreto detuvo el incremento previsto para los próximos años y estableció una reducción progresiva de la edad mínima de jubilación para quienes cumplen con los requisitos de antigüedad laboral.

La modificación ya se encuentra vigente desde junio de 2025 y aplica durante 2026 para los trabajadores del Estado que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el ISSSTE.

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