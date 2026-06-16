Aumentan tope de pensiones para jubilados de Pemex y CFE; experto explica

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Los jubilados de Pemex y la CFE podrán recibir un aumento en el tope de sus pensiones, luego de que se ajustara el criterio utilizado para calcular el límite permitido a exservidores públicos. Así lo explicó el especialista en seguridad social y pensiones, Pedro Vázquez Colmenares.

Durante una entrevista, el experto señaló que el cambio surge tras una interpretación más precisa del artículo 127 de la Constitución, relacionado con las remuneraciones de los servidores públicos. El ajuste beneficia principalmente a pensionados de instituciones como Pemex, CFE y banca de desarrollo.