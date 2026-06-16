Aumentan tope de pensiones para jubilados de Pemex y CFE; experto explica
Los jubilados de Pemex y la CFE podrán recibir un aumento en el tope de sus pensiones, luego de que se ajustara el criterio utilizado para calcular el límite permitido a exservidores públicos. Así lo explicó el especialista en seguridad social y pensiones, Pedro Vázquez Colmenares.
Durante una entrevista, el experto señaló que el cambio surge tras una interpretación más precisa del artículo 127 de la Constitución, relacionado con las remuneraciones de los servidores públicos. El ajuste beneficia principalmente a pensionados de instituciones como Pemex, CFE y banca de desarrollo.
“La reforma al artículo 127 constitucional dispuso que el tope de las pensiones de los servidores públicos sea hasta la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo”.
Pedro Vázquez Colmenares, especialista
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.