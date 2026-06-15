Autoridades anuncian último día para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina

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Se entrega tarjeta beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina para primaria ya comenzó y también se tiene la fecha del último día en el que se estarán repartiendo los plásticos para poder acceder al monto que ofrece a los 2 mil 500 pesos previstos para el programa del Gobierno Federal.

¿Cuándo es el último día para recibir la tarjeta de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina para primaria?

De acuerdo con las autoridades el último día en el que se repartirán las tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina para primaria será el 31 de julio. La repartición comenzó el pasado 18 de mayo.

Autoridades destacaron que se hará la entrega de más de 5 millones de tarjetas para que los beneficiarios puedan tener acceso al apoyo.

¿Quiénes recibirán la tarjeta de la beca?

Los millones de tarjetas se entregarán a las familias que “realizaron su solicitud a la beca en marzo y su resultado fue favorable”, explicaron las autoridades a través de un comunicado.

¿Cómo saber la fecha, lugar y hora de la entrega de tarjetas?

Las personas que formen parte de los beneficiarios en recibir la tarjeta de la beca, se les informará la fecha, el lugar y la hora para recibir el plástico a través de la escuela de sus hijos, así como “mediante los canales estatales de WhatsApp”.

Documentos necesarios para recibir la tarjeta de la beca

Para poder recibir la tarjeta de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” para primaria, será necesario presentar los siguientes documentos:

De la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos 6 meses

De la o el estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

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