Junio llega con nuevo registro para pensiones Bienestar; checa si aplicas

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Pensiones Bienestar: junio abre la puerta a nuevos beneficiarios. Foto: Getty

Junio llega con una nueva oportunidad para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, luego de que el Gobierno de México anunciara la apertura de un nuevo periodo de registro para ambos programas sociales dirigidos a personas de 60 años en adelante.

Registro para pensiones Bienestar

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026.

La atención se brindará en los módulos habilitados por la dependencia en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Las personas interesadas podrán ubicar el módulo que les corresponde a través del portal de la Secretaría de Bienestar.

La convocatoria está dirigida a las personas que ya cumplieron la edad requerida para incorporarse a alguna de estas pensiones y que aún no forman parte del padrón de beneficiarios.

Requisitos para la inscripción a las pensiones Bienestar

Las personas que deseen incorporarse deberán cumplir con los siguientes requisitos y presentar la documentación correspondiente:

Pensión para Adultos Mayores

Tener 65 años o más.

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años.

Documentos necesarios para el registro

CURP certificada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial vigente

Teléfono de contacto

La Secretaría de Bienestar indicó que, en caso de registrar a una persona auxiliar, ésta deberá presentar la misma documentación requerida para el solicitante.

Montos oficiales de las pensiones en 2026

Para 2026, las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar contemplan los siguientes montos:

Pensión para Adultos Mayores (65 años en adelante): 6 mil 400 pesos bimestrales, equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales

6 mil 400 pesos bimestrales, equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales, equivalente a mil 550 pesos mensuales

La entrega de los recursos se realiza de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

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